Pax, el hijo de Angelina y Brad Pitt, se despacha a gusto contra su padre: "Imbécil de clase mundial"

Hasta ahora, solamente Maddox Jolie-Pitt había contado el infierno que había vivido con su padre, Brat Pitt. Sin embargo, otro de sus hijos se ha unido a la lista de los que sacan los trapos sucios del actor. El 'Daily Mail' ha destapado que uno de los progenitores de Brad y Angelina Jolie, Pax Jolie-Pitt, se despachó a gusto contra su padre hace tres años. El diario británico ha conseguido de la cuenta privada de Instagram del joven la felicitación que le hizo al actor por el día del padre en 2020. Unas demoledoras declaraciones que no dejan indiferente a nadie.

Pax Jolie-Pitt compartió con sus seguidores lo mucho que odiaba a su padre

Es el tercer domingo de junio cuando el mundo anglosajón celebra este día tan especial para los padres, pero parece ser que no tanto para los hijos de algunos, como es el caso de Pax. El joven, que en aquel entonces tenía 16 años, decidió utilizar sus redes sociales para desahogarse sobre lo mucho que odiaba a su padre. De esta manera, quiso dejar bien claro que se posiciona al 100% con su madre, que lo adoptó en 2007 en la ciudad de Ho Chi Minh, cuando tan solo tenía tres años.

En una imagen de Brad Pitt recogiendo el Oscar al mejor actor secundario por 'Érase una vez en Hollywood', el joven vietnamita escribió unas duras palabras contra su padre adoptivo, tachándole de "imbécil de clase mundial". Lleno de rabia y odio hacia él, Pax lo felicitó irónicamente: "Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia", escribió refiriéndose a sus hermanos Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Brad Pitt adoptó a su hijo en 2008 cuando tan solo tenía cuatro años

Unas duras palabras que Pax escribió en la intimidad de su cuenta privada, que solamente utiliza con su entorno más cercano. Sin embargo, el 'Daily Mail' las ha sacado a la luz para evidenciar que su relación no es tan bonita como parece: "Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que ¡feliz Día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", finalizó.

A pesar de salir a la luz estas demoledoras declaraciones, ni Pax ni el protagonista de la acusaciones han querido decir nada al respecto. Brad Pitt adoptó formalmente al joven en 2008, después de conocer que su madre biológica, que era adicta a la heroína, lo había abandonado cuando tan solo era un recién nacido. El 'shock' que supuso conocer el duro episodio en el jet privado en el que supuestamente Brad Pitt agredía a su mujer y a su hijo, abrió la veda para que el resto de sus progenitores hablasen de la realidad que han vivido con el reputado actor, como ha sido el caso de Pax Jolie-Pitt.