11 La fiesta de Daniella ha sido temática: la historia de Harry Potter

La actriz no podía estar más emocionada con el resultado de los preparativos de la fiesta. No faltaba ningún detalle y Daniella no podía estar más emocionada. La única hija de Paula y David estaba rodeada de los suyos, que le pusieron una banda de feliz cumpleaños y un gorro en forma de tarta con velas.