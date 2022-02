El estreno de ‘Las tres puertas’, el nuevo programa de María Casado en Televisión Española, ha contado con una invitada de excepción: Paula Echevarría. En su encuentro con la periodista, la actriz ha hecho balance del dulce momento que atraviesa. Feliz al lado del exfutbolista Miguel Torres, vive más volcada que nunca en su faceta familiar. Y es que el nacimiento de su hijo Miguel, que nació en abril de 2021.

Ha sido precisamente de su familia, y de sus hijos, de lo que ha hablado en su visita al plató de La 1. Encantada su faceta de madre, le gusta compartir su tiempo con ellos. También suele compartir sus momentos más felices con sus pequeños en las redes sociales, donde es habitual verlos. En este sentido, la asturiana ha compartido con la audiencia una reflexión sobre el uso de las redes sociales con los hijos.

«A Daniella la protegí muchísimo. No la sacábamos ni el padre ni yo en ninguna parte. Y hubo un punto de inflexión que me hizo que pensar. Fue cuando la hija de gente muy famosa cumplió 18 años y aquello se convirtió en un circo», ha arrancado diciendo. «A mí eso me dio mucho miedo. Yo le dije a David en ese momento: ‘¿Queremos esto? ¿Queremos realmente esconderla tanto que se cree una expectación tan grande alrededor de ella y que el día que cumpla 18 se convierta en esto? Vamos a naturalizarlo. No compensa. Creo que al final no hay que exponerles tanto, pero tampoco hay que esconderles tanto y protegerlos tanto como en un cascarón porque al final se puede crear el efecto contrario y ese casi me da más miedo», continuaba.

«Tiene que haber un equilibrio entre lo personal y lo profesional en redes sociales”

Paula Echevarría es una experta en redes sociales. Además de desarrollar su talento como intérprete, tiene una importante fuente de ingresos gracias a su labor como ‘influencer’. En su cuenta de Instagram suma tres millones y medio de seguidores. Para ella, compartir su día a día en las plataformas digitales forma parte de su rutina de trabajo. «Al final, las redes sociales están para enseñar lo que tú quieras enseñar. Es una parcela de tu vida que tú enseñas», ha reflexionado.

«Es verdad que hay que tener un poco de equilibrio entre lo profesional y lo personal. Pero es verdad que la gente para quedarse contigo necesita saber cosas de ti. Y todos esos seguidores que están ahí desde hace mucho años tienen la necesidad de sentirse un poco cercanos a ti. Hay una parte personal que yo por supuesto la muestro sin ningún tipo de reparo. Pero hay otra parte que me gusta guardármela para mí. Eso es lo bueno, que tenemos la libertad de poder hacerlo», ha dicho a María Casado.

«Me sorprende la fidelidad de mis seguidores en redes», admite Paula Echevarría

«No es que me sorprenda tener seguidores, me sorprende más la fidelidad de muchos de ellos. Eso es lo que me gusta. Más que el número de seguidores en sí, lo que me gusta es que hay muchos de ellos que los reconozco desde hace años. Cada día están ahí y te dejan un comentario, un ‘buenos días’, un ‘qué guapa’ o ‘un hoy no me gustas tanto’… Sentirte como que es todo muy familiar.

De cómo es su vida, Paula ha contado que es una mujer casera. Disfruta de viajar y de salir, pero del mismo modo saca partido a estar en la residencia que comparte con su familia: «El plan de casa, de cena, vino y peli me encanta». En casa ha formado un hogar donde es feliz con su pareja. Y donde ha entrenado duro para perder los kilos que engordó en el embarazo de Miguel. En los meses de gestación de su hija mayor engordó «21 kilos», ha recordado. «Con Miki engordé 25 kilos. Tremendo». Al hablar de su niño, se le cae la baba: «Me gusta estar con él. Me han llamado para hacer un papel, no es de protagonista. Sería una primera toma de contacto y me lo estoy pensando».