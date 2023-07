Almudena Cid se ha convertido en la protagonista indirecta de la semana, y no es para menos. No han pasado ni dos años desde que se dio a conocer el divorcio entre la exgimnasta y Christian Gálvez. Una noticia totalmente inesperada dentro del panorama nacional, sobre todo teniendo en cuenta que ambos habían formado uno de los tándem más consolidados de la actualidad. Sin embargo, lo que nadie había podido llegar a imaginar es que el presentador y su actual novia, Patricia Pardo, ya están inmersos en la dulce espera de su primer hijo en común después de haberse casado de manera secreta hace un año. Una serie de datos desconocidos para sus seguidores y más aún para la ex del de Móstoles, que ha reaparecido en redes sociales.

Ajena a toda la polémica que gira en torno al que fuera su marido y a la maestra de ceremonias de El Programa de Ana Rosa, Almudena Cid ha aprovechado las circunstancias para sacar a relucir su libro de autoayuda: "Gracias. Yo os recomiendo el mío, Caminar sin punteras. Fue muy terapéutico escribirlo", escribía en su cuenta de Instagram. Y es que, la obra lanzada durante el pasado mes de marzo por la deportista ya es una guía vital en toda regla para quienes necesitan "aliviar el dolor", como ella misma define entre sus páginas.

Almudena Cid y Christian Gálvez: el yin y el yang en redes

En cuestión de instantes, la red social mencionada se ha llenado de mensajes de apoyo dirigidos a la exgimnasta. Son muchas las personas que en las últimas horas se han puesto en su piel y han querido dedicarle comentarios con los que dejan entrever que, pese a que las circunstancias sean complicadas, no está sola. Tanto es así, que incluso muchos de sus seguidores han querido dejar constancia de la calidad del libro de Almudena y de lo mucho que les ha ayudado a salir adelante en situaciones difíciles como la que ahora mismo podría estar atravesando la propia protagonista.

Por si fuera poco, mientras que la de Vitoria-Gasteiz recibe un sinfín de muestras de gratitud por parte de sus fans, el que fuera su marido permanece situado en los primeros puestos del ranking de Trending Topic nacional, pero por un motivo en absoluto positivo para él. Hay quienes consideran inadecuado el paso al frente de Christian Gálvez a la hora de casarse con Patricia Pardo y convertirse en padre cuando ha pasado tan poco tiempo de su ruptura con Cid. Sin embargo, esto parece importar poco al que fuera presentador de Pasapalabra, ya que era él mismo quien compartía la buena nueva en Instagram con sus más de 200 mil seguidores, probablemente sin llegar a imaginar que sería razón suficiente para recibir las críticas de muchos de ellos.

La postura de Almudena Cid en torno al embarazo de Patricia Pardo

Por ahora, Almudena ha preferido guardar silencio sobre el asunto que gira en torno a su ex y a la actual esposa de éste. Todo apunta a que la vasca prefiere centrarse en su vida y cerrar cuanto antes el capítulo de su vida que compartió con Christian Gálvez durante nada más y nada menos que 15 años. Es por ello que, aunque en alguna que otra ocasión sí que ha hablado sobre su ruptura con el comunicador, ahora prefiere mantenerse en un segundo plano