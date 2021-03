Patri y Lester estaban esperando la llegada de su primer hijo, sin embargo, la joven ha sufrido un aborto, tal y como han anunciado los protagonistas.

El pasado 8 de febrero Patricia y Lester anunciaron durante un debate de ‘La isla de las tentaciones’ que estaban esperando su primer hijo, una noticia que a ambos les tenía tremendamente ilusionados. Aunque las primeras semanas fueron difíciles, pues ella tuvo que hacer frente a los primeros síntomas, los dos estaban centrados en lo que estaba por llegar a sus vidas. Sin embargo, esta historia daba un vuelco este lunes cuando la pareja desveló en su perfil de Instagram el tremendo varapalo que acababa de golpear sus vidas. La catalana ha sufrido un aborto, por lo que está recibiendo terapia y es que no acaba de creerse esta trágica pérdida. «Nos enteramos de que yo estaba embarazada en nuestro viaje a México, al principio lo afrontamos con mucho miedo, pero finalmente decidimos seguir adelante con ello y muy contentos, pero en una ecografía de control, fui a hacérmela ilusionada, y vi que las cosas no iban bien. Eran dos bebés y no les latía el corazón«, ha asegurado junto al canario en sus stories.

Un duro momento que se suma a las críticas, ya que muchos de sus seguidores dudaban de la veracidad de su embarazo. De hecho, cabe recordar que cuando Lester y Patricia gritaron a los cuatro vientos su estado de buena esperanza, Marta Peñate, ex del canario se mostró muy incrédula ante esta paternidad. «No me lo creo, a mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo. ¿Este embarazo es de verdad o es cómo el de septiembre? La ecografía, enseñadla«, dijo entonces. Consciente del aluvión de mensajes que iba a recibir en las próximas horas, Patricia ha explicado que acude a terapia para superar la pérdida de su embarazo gemelar. «Realmente me duele que la gente haya pensado que me he podido inventar una cosa así y no me he sentido bien para contarlo hasta ahora. Estoy haciendo terapia para poder gestionar todas estas emociones«, continúa la joven.

Por ello, quiere aportar pruebas si es necesario, ya que no está dispuesta a que alguien dude de algo tan importante como la llegada de un niño. «Para esas personas crueles, retorcidas y sin escrúpulos que se atreven a decir que mi embarazo ha sido falso, puedo enseñar cualquier tipo de informe, desde el del ginecólogo hasta el del psicólogo«, señala Patricia. A pesar de que no era un embarazo buscado, según revelaron ellos mismos hace algún tiempo, Patricia y Lester estaban pletóricos ante el bombazo que acaba de aterrizar en sus vidas.

Todo sucedió hace más de dos semanas cuando Patricia fue a una visita con su doctor. «No les latían el corazón y tuvimos que hacer un legrado», ha explicado Lester. Agradecidos también a los mensajes positivos, la pareja desea recuperarse lo más pronto posible de este golpe. No obstante, según han dicho, no tienen prisa por ser padres de nuevo y, por el momento, esperarán para repetir experiencia.