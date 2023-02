Patricia Donoso cuenta que estuvo en la cárcel: "Fueron 50 policías a detenerme"

La preconvivencia de 'Supervivientes' ha vuelto a no decepcionar. Si bien el pasado año sirvió para que entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja surgiera la chispa, en esta ocasión ha valido para que conozcamos el pasado de Patricia Donoso en prisión. La abogada y colaboradora de televisión ha desvelado que en el pasado tuvo un problema que "nadie sabe": "estuve en la cárcel". Una confesión que ha dejado a sus compañeros sorprendidos y que ha completado con algunos datos. A pesar de que la madre de Yulen, Arelys, quería saber la razón que le llevó allí, ella en un principio se limitó a narrar su detención.

"¿Blanqueo de dinero?", preguntaba uno de los concursantes, cuestión que ella negaba y que aseguraba que "nada tenía que ver". "Fueron 50 policías a detenerme. El jefe me quería esposar y todo. El segundo a bordo, en un descuido del jefe me dijo: 'vente, vente, que no te esposo. Eso sí, no me jodas", ha explicado Patricia Donoso, quien mantiene que en la operación policial en la que quisieron detenerla había hasta 10 coches patrulla. Eso sí, ella ha dicho que no encontraron nada en su vivienda "porque no había nada", pero ¿cómo fue su experiencia en el calabozo? Para ella fue especialmente difícil, siendo ahí precisamente donde ella se derrumbó. "En la sala de reconocimiento estás bien. Hay un espejo y parece que no hay nadie y me trataban bien. Pero luego cuando me dijeron que tenía que pasar dentro… Ay, amiga, fue el único momento en el que lloré", ha apuntado.

El resto de compañeros de reality se han quedado estupefactos, prueba de ello que Alma Cortés comparara sus vivencias con una telenovela. "Es que alucino, ni las telenovelas que veo", dijo la hija de Raquel Bollo, una reacción similar a la que Arelys, que deslizó que la historia era de "película totalmente". La confianza y el vínculo que Patricia está creando con sus compañeros está provocando que se haya abierto en canal y haya desvelado la pesadilla que vivió durante un momento de su vida. Será el jueves 2 de marzo cuando la audiencia disfrutará de la nueva edición de 'Supervivientes', programa que promete hacer ruido y que dará comienzo con los saltos de los concursantes en helicóptero.

La polémica participante de 'Supervivientes' tiene un pasado desconocido. Ella ha mantenido que, según su versión, ha estado unida a Ortega Cano y a AlBano, historias que ellos han negado de forma tajante acusando a Patricia Donoso de ser "una mentirosa". Su intensidad y su particular forma de ser la han llevado a uno de los realities más duro de la televisión, sin embargo, se desconoce si en el futuro contará la verdadera razón que le llevó a estar entre rejas.