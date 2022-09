El último episodio de Rocío Carrasco volvía a traer al presente el pasado de Ortega Cano. Al menos, desde los ojos de ella, un prisma con el que no está en absoluto de acuerdo el diestro. Prueba de ello que haya anunciado medidas legales contra la hija de Rocío Jurado. No piensa quedarse de brazos cruzados tras escucharla en ‘El nombre de Rocío’ hablar de la relación tóxica que supuestamente existía entre la artista y el torero. «Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho. José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente», comenzó diciendo Rocío en el último capítulo que ha visto la luz.

Vídeo: Europa Press

Tardó poco en entrar en detalles sobre las presuntas faltas de respeto, así como en la información que manejaba Rocío Jurado sobre su entonces marido. No puso nombres, pero sí que contó que existían, según su versión, faltas de respeto de Ortega Cano hacia Rocío Carrasco. «El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti. Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica. Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas«, continuó Rocío Carrasco. Pero, ¿a qué se refería con un comportamiento poco correcto?

Rocío contó que su madre había comprado unas fotos comprometedoras para proteger a Ortega Cano, una insinuación que ha indignado a Ortega Cano. Él no piensa que se den a entender ciertas cosas de su pasado, ni tampoco a que se manche su matrimonio con Rocío Jurado. Mucho menos que suceda 16 años después de su muerte. «Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle. No te voy a decir qué, cómo ni por qué. Es algo que ella me cuenta a mí. No voy a entrar ahí porque, a las alturas en las que estamos, es innecesario», comenta Rocío Carrasco. Cansado de ciertas especulaciones, Ortega Cano ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha anunciado que llevará a los juzgados a Rocío Carrasco, con la que además de no tener relación, piensa enfrentarse en los tribunales.

Ortega Cano horas después de emitirse el último episodio, en el cual él ha sido protagonista involuntario, ha estallado frente a los medios de comunicación. «Sabrá lo que tenga que hacer porque tendrá que hacer mucho (…)», ha espetado frente a los periodistas, a lo que los reporteros le han preguntado si tomará medidas legales: «¡Todas! ¡Todas!». Su cabreo es mayúsculo y lejos de dejar que pase la polémica, Ortega ha dejado claro que esta vez será diferente.