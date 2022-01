En ‘La noche de los secretos’, Kiko Rivera anunciaba su próxima entrada a la casa el próximo miércoles para convivir durante algunos días con los concursantes. Toñi Moreno no pudo evitar preguntarle por la separación de su prima. «Pues la verdad es que me he enterado hoy, me da mucha pena. Yo a Omar le tengo mucho cariño, a mi prima también. Me da mucha pena… Espero que sea mentira», ha reconocido con tristeza.

Hay que recordar que a pesar de que viajó hasta La Graciosa junto a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota, Kiko prefirió no asistir a la boda entre Anabel y Omar. Y es que coincidió con la triste noticia del fallecimiento de su abuela, Doña Ana. El hecho de que su prima finalmente decidiera celebrar su boda provocó un distanciamiento entre los rpimos, que a día de hoy sigue sin resolverse.

Aunque no están en el mejor momento, espera que sea mentira

El próximo miércoles cumplirá un sueño y entrará en ‘La casa de los secretos’ para pasar unos días con los concursantes. Lleva ya días confinado en casa para protegerse del virus. «Hoy he estado en el cumpleaños de mi hija y la verdad es que llevo varias semanas sin salir de casa porque me ha dado un ataque de gota de estos malos que me dan a mí. Y nada, aquí en casa sin salir, pero encantado de poder vivir la experiencia», declaraba con ilusión.

Todavía no sabe con qué misión tendrá que cumplir, pero le hace especial ilusión reunirse con persona anónimas en este nuevo formato de programa: «Estoy encantado de la vida. Aunque no sea concursante, cumpliré con la misión que tenga que hacer. Estoy nervioso, no sé qué tiene esa casa, que si vas bien, allí se viven las cosas de diferente manera, mola mucho. Tengo muchas ganas. Es muy guapo que haya vuelto el formato de anónimos».

