La actual relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez es todo un misterio. Y no únicamente por el hecho de que estén a kilómetros de distancia, sino porque con sus declaraciones han dado a entender que tenían una conversación pendiente a su vuelta. Antes de su marcha a Honduras, la colaboradora de televisión y el surfero se vieron e incluso algunos se atrevieron a asegurar que la pareja había intimado. A veces la sevillana se mostraba tajante en su negativa a una posible reconciliación con él, mientras que otras veces no se cerraba en banda a esa posibilidad. Omar Sánchez ha compartido un recuerdo con Alexia Rivas que no le hará ni pizca de gracia a Anabel Pantoja.

Omar Sánchez y Alexia Rivas vuelven a estar en el punto de mira

A lo largo de los últimos meses mucho se ha hablado de la posibilidad de una relación entre Omar Sánchez y Alexia Rivas, algo que ambos han negado de manera categórica. Eso sí, la sevillana entró en ira al hablar de la posibilidad de una relación entre ellos. «¡No quiero que (Omar) esté con ella!», gritaba durante una de sus intervenciones en el programa en el que colabora. Las exclamaciones de Anabel dejaron claro que siente celos de Alexia Rivas por lo que ahora no le gustará nada el hecho de que su ex marido comparta un recuerdo con ella en su perfil de Instagram.

Hay que recordar que Omar Sánchez y Alexia Rivas concursaron en la pasada edición de ‘Supervivientes‘, en la que entablaron una amistad que se mantiene en la actualidad y que continúa en boca de todos. El motivo es porque tal y como hemos dicho anteriormente se ha especulado en varias ocasiones con una posible relación sentimental entre ellos. En el último debate del concurso, Lydia Lozano le preguntó a Alexia Rivas por su relación con Omar: «Estoy soltera, así que si me pareciera que está bueno Omar, estoy en mi pleno derecho. Es un niño mono», aseguró Alexia, a la que también le preguntaron si «le pone» el canario.

El miedo de Anabel Pantoja a perder al canario

Tras esta declaración, unas horas después, Omar ha compartido en sus historias de Instagram un vídeo con el que recuerda el emocionante momento que vivió en los Cayos Cochinos de Honduras junto a Alexia Rivas hace un año. En estas imágenes se puede ver a Omar y Gianmarco Onestini celebrando con Alexia Rivas que la periodista había conseguido pescar. «¡Ay, que sí! ¿Viste que confiamos?». Una historia en la que mencionó a la presentadora de ‘Infiltrados en Honduras’ junto a varias caritas sonriendo.

Un recuerdo que llega tan solo unos días después de que Anabel Pantoja revelara en la isla el miedo que tiene de perder a Omar. «Lo mismo él no está cuando yo vuelva», comentaba la sevillana. A lo cual Kiko Matamoros respondía: «Alexia Rivas». Un nombre que a Anabel le suscitaba una reflexión: «Yo lo que no quiero es que se aprovechen de él, cuando nos separamos se le acercó gente, me ponía así, pero él es independiente, tampoco puedo ser posesiva».

