'El Hormiguero' ha arrancado este lunes programa empieza una nueva semana con la visita de Omar Montes, que presenta sus nuevos proyectos musicales. Entre ellos, la colaboración junto a Beret en el tema 'Tú y yo'. No cabe duda de que las cosas le salen a pedir de bocas y parece estar muy satisfecho de haberse convertido ya en una especie de rey Midas de la música. No en vano fue el cantante más escuchado en Spotify en España durante 2020. Gracias a canciones como «Alocao», «Solo» o «La rubia (remix 2)» ha conseguido varias certificaciones en discos de platino y oro. Todos estos éxitos éxitos se traducen en una cuenta corriente llena de ceros. Una flamante fortuna que ha invertido en una exclusiva mansión. «La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a 'tuti plen', con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor», ha contado en su entrevista con Pablo Motos.

Con su particular gracia a la hora de contar las cosas, el que fuera pareja de Isa Pantoja ha contado que no ha vendido su anterior vivienda. Aún mantiene el piso en el que vivía en el madrileño barrio de Pan Bendito, con «su gotelé, con su aire de 200 euros y su todo». Su nueva casa le ofrece todas las comodidades que necesita, pero de vez en cuando va a dormir a su antigua vivienda: «Me da pena marcharme al otor lado. Entre semana sigo en Pan Bendito». En su recién estrenado casoplón no vive solo: lo acompaña toda su familia. Al fin y al cabo, es una adquisición que le hacía especial ilusión por ellos: «Mis abuelos están flipando con la casa».

«Me he dejado todos mis ahorros», dice sobre su nueva casa

Sobre lo que le ha costado, no ha ocultado que ha invertido un verdadero dineral: «Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros». Pablo Motos ha querido indagar en la cantidad exacta que le ha costado su lujosa vivienda. ¿Un millón, dos millones, tres millones, cuatro…? Al escuchar esta cifra es cuando el cantante ha soltado que por ahí ronda el precio de su actual hogar: «Por menos de 4 millones, tal y como están las cosas no te compras nada». Ahora que tiene en su haber una destacable colección de joyas, relojes y coches, sumado a su mansión, Omar Montes se siente más que satisfecho: «He comprado la casa, que era mi sueño. Yo ya estoy».

El tema económico ha sido recurrente en su encuentro con Motos. Este le a preguntado si «es verdad que de joven vendías pastillas de Avecrem como hachís» y el cantante no lo ha negado. «Sí, iba por el barrio oliendo a pollo frito y la verdad es que les estaba haciendo hasta un favor porque las drogas son malas, al final un poquito de Avecrem no hace daño nadie”.