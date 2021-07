Olga Moreno ha explicado qué hay de cierto en la poca higiene de la que Rocío Carrasco habló durante la docuserie.

El episodio 8 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco denunció que sus hijos, Rocío Flores y David, no estaban bien cuidados por su exmarido. La hija de Rocío Jurado aseguró que cuando regresaban a su domicilio después de pasar 15 días en casa de Antonio David Flores y Olga Moreno tenían ambos la cabeza llena de piojos. «Si me hablas de cuidados a en cuanto a ser amable con ellos, a llevarlos a sitios, a tratarlos bien, sí que Olga los ha cuidado bien. Si me hablas de cuidados físicos te iba a decir que sí, pero tengo que decir que no (…) Me he dedicado seis años de mi vida a cazar piojos. Eso no era quitar piojos: era cazar. De mi casa se iban los niños como dos pinceles, cuando volvían a los 15 días tenía que irme de caza otra vez», dijo Rociito. Aunque en un principio la malagueña no se demostraba demasiado contundente, finalmente se ha mostrado indignada con las insinuaciones.

«¿Qué me está llamando a mí guarra? No soy ninguna guarra. Lo único que he hecho es cuidar de esos niños, no te puedo decir otra cosa», ha dicho Olga Moreno. La empresaria asegura que los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco siempre han ido «como un pincel», ya que ella siempre ha cuidado que eso fuera así. Ha insistido en que ella es muy maniática con la limpieza, por lo que siempre y cuando los niños han tenido piojos ella ha hecho lo necesario por eliminarlos. De hecho, ha comentado que tanto su hija pequeña como David o Rocío han tenido en más de una ocasión, pues «es completamente normal en época escolar». Cabe recordar que Rocío Carrasco explicó que en aquel entonces explicó que «iba a la farmacia y pedía el tratamiento «con vergüenza». Sus visitas a la farmacia eran tan frecuentes que «era como si fuera mi casa». Llegó un punto en el que le daba igual que la vieran comprando productos fungicidas, pues Rociito, según ella, se acostumbró a lidiar con ellos cada vez que volvían de pasar algunos días con Antonio David.

Olga ha recalcado en todo momento durante ‘Ahora, Olga’ que su única intención ha sido siempre cuidar de los dos hijos de Antonio David, a los que siempre trató con un profundo cariño. Un escenario que, a día de hoy, se sigue repitiendo. Tanto David como Olga le tienen una gran admiración, ya que después de más décadas con Antonio David han sido muchos los momentos que han vivido con ella. Esta vez vuelve a demostrarse que hacen piña ante las adversidades, en especial, tras la emisión de la docuserie que tanta polémica ha generado desde el pasado mes de marzo.