El novio de Ana María Aldón hace su debut en televisión

Ana María Aldón ha sido la tercera concursante oficial de la segunda edición de 'Gran Hermano Dúo', que se ha estrenado este jueves 11 de enero en Telecinco. La ex mujer de José Ortega Cano ha confesado estar muy ilusionada ante este nuevo reto. Pero antes de entrar en la casa, ha recibido una grata sorpresa: su novio Eladio aparecía por primera vez en televisión para darle un cariñoso beso de despedida.

La presentadora le preguntaba entonces por las cualidades que considera que debe tener una buena pareja, a lo que Ana María respondía sincera: "La empatía y analizarse a uno mismo". "¿Estás muy enamorada de Eladio?", le preguntaba Marta. "Mucho. Muchísimo. Hasta el punto de preguntarme, ¿qué hago yo aquí con lo maravillosa que es mi vida fuera? Soy una persona muy afortunada. Tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto. Cómo me cuida... Es una gran persona", respondía.

Ana María Aldón: "Este año nos vamos a casar"

"Este año nos vamos a casar", confirmaba con una gran sonrisa Ana María Aldón. Y ha sido entonces cuando se ha vivido uno de los momentos más románticos de la noche... Ante la sorpresa de la concursante, llegaba Eladio al confesionario. "¿Qué haces aquí?", le preguntaba sorprendida y muy emocionada. "Tú no eres mi pareja, ¿no?", le preguntaba la Ana María sin poder dar crédito a su presencia y sin saber al lado de quién concursará en esta edición de 'GH DÚO'.

"Vengo a darte todo mi apoyo. No te lo imaginabas, ¿no? Vengo a darte mi apoyo porque te lo mereces. No soy tu pareja aquí, pero fuera sí ¿eh?", bromeaba Eladio. "Te voy a echar muchísimo de menos", añadía la colaboradora de televisión emocionaba.

Marta Flich le ha hecho entonces una propuesta a Eladio, quien aparecía por primera vez en un programa de televisión: si le gustaría participar en 'GH DÚO' como pareja de Ana María. "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto".