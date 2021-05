Sabemos todos los detalles del concierto en el que se rendirá homenaje a Álex Casademunt meses después de su triste fallecimiento.

El hermano de Álex Casademunt se mostró roto en su conversación con SEMANA. Joan no encuentra consuelo desde que el cantante falleciera hace dos meses, sin embargo, él y su familia han hecho de tripas corazón con el único fin de rendirle un homenaje a su altura. Han dejado su dolor de lado para aunar fuerzas y conseguir junto a su discográfica que el próximo 24 de julio el artista suene con más fuerza que nunca. Está previsto que sea en un concierto en el Wizink Center (Madrid) del que esta revista conoce todos los detalles, los artistas invitados, así como algunas de las sorpresas que dejarán boquiabierto al público. «Se va a llamar ‘Otra oportunidad’ como el single de Álex que acaba de ver la luz, nos parece que es una oportunidad para rencontrarnos todos los que le queríamos con él. Sus compañeros, su familia y todos los que hemos tenido la suerte de conocerle. No es una despedida, sino una manera de recordar qué ha supuesto y qué supondrá siempre en nuestras vidas», dicen emocionados desde su compañía, Sonogrand Music, a SEMANA.

Allí los asistentes podrán disfrutar de la voz de Chenoa, Nuria Fergó, David Bustamante, Javián, Alejandro Parreño, Mireia, Naim, Geno Machado, Manu Tenorio y Nina, entre otros. Eso sí, no ha sido posible cuadrar agendas con todos sus compañeros de ‘Operación triunfo’. «No ha sido nada difícil que aceptaran la propuesta, al contrario. Habrá tres compañeros de ‘Operación triunfo’ que no podrán estar por problemas de agenda: Rosa, David Bisbal y Gisela. Tienen conciertos ese día y les es imposible. Pese a ello, estarán presentes a través de un vídeo que se proyectará ese día porque le tenían mucho cariño», explican. Tres justificadas ausencias que se sumarían a una cuarta que podría no serlo tanto. «Juan Camus. Con él ha sido imposible contactar. Se ha intentado de todas las maneras, incluso por redes sociales», añaden.

Además, participarán otros grandes como Marta Sánchez, Marta Botía de ‘Ella Baila Sola’, su expareja Merche o Pancho Céspedes, quienes estarán presentes también por su relación con Álex o «su potencia musical». «Este último (Pancho Céspedes) está justo de gira en España y vendrá a cantar ese día, ya que, además, a Álex le gustaba mucho una canción suya, la de ‘Esta vida loca’, un tema que cuando viajábamos siempre cantaba en el coche e incluso al piano».

Se espera que todos los artistas tengan el mismo peso, aunque la presencia de su hermano, Joan Casademunt, será sin duda alguna una de las más esperadas. No han querido hacer apenas ruido, pero ellos han sido quienes han dado luz verde a que tanto su single como su homenaje se pudiera materializar. «Estamos cuidando todo mucho y la familia está supervisando todas las decisiones. Todo lo vemos consensuado con ellos, todo el material promocional…», aclaran desde Sonogrand Music. Será a partir de este jueves a las 11 de la mañana cuando los seguidores de Álex Casademunt podrán adquirir las entradas de un concierto que pretende hacer historia y sobre el que hay incontables ilusiones. «No se está escatimando en nada, queremos hacer algo muy potente», dicen.

Todos trabajan en la misma dirección y con un mismo objetivo: encumbrar a Álex, un artista muy querido dentro y fuera de los escenarios. Cada día lloran su pérdida desde que un fatal accidente le costara la vida en Barcelona, pero eso no evita que luchen por trabajar cada día para que Álex Casademunt esté orgulloso allá donde esté. Cabe recordar que el día siguiente a que falleciera, el joven de 39 años iba a grabar las voces definitivas de un disco que pronto verá la luz. La música era su pasión y, por ello, su familia luchará porque su voz se siga escuchando, a pesar de todo. «Todo lo estamos coordinando desde el máximo respeto, queremos poner en valor la figura de Álex como artista. No es una despedida, pero sí algo muy especial. Todo han sido facilidades, todos se han volcado», finaliza.