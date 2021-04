Raquel Mosquera da un paso adelante y cuenta la verdad sobre su brote psicótico, negando que todo ha sido como se ha contado

Desde que Raquel Mosquera recibiera el alta hospitalaria tras su ingreso en el hospital por un brote psicótico, la peluquera ha reaparecido en diferentes ocasiones. Este miércoles acudía a una revisión médica junto a su pareja sentimental, Isi, quien ha sido su mejor apoyo durante estos momentos tan complicados que está atravesando. Durante la tarde de ayer aseguró que se encontraba bien pero no quiso dar muchos más detalles tras su bache de salud. Hasta ahora. Raquel Mosquera, más calmada, cuenta toda la verdad sobre su ingreso en el hospital Puerta de Hierro por un nuevo brote de esta enfermedad.

Raquel Mosquera ha querido revelar su verdad

A su llegada a la peluquería, propiedad de Raquel Mosquera, por primera vez quiso pararse con los medios de comunicación y contar su verdad sobre su brote psicótico. En su momento, cuando se publicó el ingreso hospitalario se hablaba de que Mosquera había llegado al hospital fuera de sí y que incluso tuvieron que atender posteriormente a su pareja por una crisis de ansiedad por todo lo que estaba ocurriendo. Algo que la que fuera mujer de Pedro Carrasco quiere desmentir de manera tajante y contar la verdad sobre su ingreso. Puedes encontrar su historia en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Raquel Mosquera ha querido aclarar como fue su ingreso hospitalario: «Fui tan tranquila con mi marido y con mi hermana Silvia porque precisamente por todo lo que estaba ocurriendo lógicamente saben que yo soy muy fuerte pero muy sentimental«, ha comenzado diciendo. Y ha añadido: «Y entonces fuimos a visitar al médico y que me ajustasen un poco la medicación, porque con esto del coronavirus no pude ir las dos o tres veces que me tocaba porque ya sabes que hoy en día casi todo es virtual», cuenta.

La peluquera ha asegurado que no fue como se contó sobre el momento en el que su marido perdió los nervios, algo que ha negado de manera rotunda: «Ni mi marido perdió los nervios ni yo tampoco y que fue tal cual como os lo he dicho».

Ha regresado a su puesto de trabajo tras este susto

Raquel Mosquera ya ha superado este bache de salud y ya ha regresado a su puesto de trabajo. Este jueves lo hizo acompañada de su pareja sentimental, que se ha convertido en su mejor apoyo estas semanas. De hecho, él fue el encargado de dar la última hora sobre su estado de salud durante los días que ha permanecido ingresada en el hospital. Ahora, ya han recuperado la normalidad y sus rutina diarias y han retomado sus quehaceres. La pareja sigue muy unida y lo demuestra en cada una de sus apariciones públicas.