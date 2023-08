El beso no consentido que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, propinó a Jennifer Hermoso ha causado tanto revuelo en todo el mundo que muchas celebridades no han dudado en dar su apoyo a la futbolista, sobre todo, en las redes sociales. La última de ellas ha sido la actriz y activista Natalie Portman, que ha querido estar junto con la futbolista para expresarle que no va a estar sola frente al acoso machista.

Portman quiere héroes mujeres

La ganadora del Oscar ha compartido un mensaje de apoyo rotundo, en sus redes sociales, al publicar una historia de Instagram que exhibía un titular de The New York Times. La noticia decía: ‘El equipo femenino de fútbol de España se niega a jugar hasta que dimita Rubiales’. Acompañando esta imagen, Portman escribió: “Estoy con Jenni Hermoso, se acabó”, incluyendo el hashtag #SeAcabó.

Este gesto de Natalie Portman resalta no sólo por su fama mundial, sino también porque ha sido una férrea defensora del fútbol femenino y de los derechos de las mujeres. En 2020, puso en marcha su compromiso al fundar el equipo Angel City, en Los Ángeles, con la intención de “tener modelos a seguir y héroes que sean mujeres”.

Contigo Jennifer Hermoso

El apoyo digital no se hizo esperar. El mensaje de Portman ha corrido como la pólvora. Muchos usuarios han elogiado el compromiso de la actriz norteamericana defendiendo numerosas causas y la catalogan como una "reina". Con una estrella del calado de Natalie Portman al lado de Jennifer Hermoso todavía se refuerza más a la futbolista española que, en los últimos días, ha sufrido todo tipo de presiones que evitar la destitución en el cargo de Luis Rubiales.

Tras la polémica por el beso no consentido que ha protagonizado, Jennifer Hermoso ha reaparecido. Y lo ha hecho en el palco durante la final de la Women's Cup que ha enfrentado al Atlético de Madrid femenino y el Milán. Su aparición fue emotiva. Todas las personas presentes la recibieron con un sonoro aplauso como señal de apoyo. Las jugadoras de los equipos que se enfrentaban posaron juntas con la pancarta que decía 'Contigo Jennifer Hermoso'. Por su parte, Luis Rubiales ha sido apartado, de forma provisional, de su cargo al frente de la Federación Española de Fútbol por un período inicial de 90. Durante todo este tiempo, se decidirá cuál será la resolución definitiva del caso.

1 de 3 Jenni Hermoso ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza con sus compañeras de selección. 2 de 3 Luis Rubiales dijo que no dimitiría hasta cinco veces por el caso 'Jenny Hermoso' 3 de 3 Iker Casillas es una de las personas que brindó su apoyo a Jennifer Hermoso desde el primer momento.