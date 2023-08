Natalia Sánchez ha querido compartir con todos sus seguidores su decisión muy trascendental respecto a su maternidad. Tras cuatro años dando el pecho a sus hijos, fruto de su relación con Marc Clotet, ha dado por terminado "este viaje", como ella misma lo define, que no solo le ha conectado con sus pequeños de una forma única, sino que le ha permitido conocerse más a ella misma y fortalecer la relación con su pareja.

Natalia Sánchez: "En mi cabeza, la lactancia en 'tándem' no había existido nunca"

Con una emotiva publicación en la que compartía un momento de lactancia con sus hijos, la actriz de 'Los Serrano' ha explicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma algo más de 525 mil seguidores, que fue hace unos meses cuando puso fin a esta etapa. "Comenzar la lactancia con un bebé prematuro, de apenas 2kg, no fue fácil. Lia se cansaba muchísimo, tuvimos que suplementarla porque tenía que ganar peso de forma urgente. Como sabía que una sola gotita de calostro era 'oro puro' para la peque, quise intentar suplementarla con mi leche. Así que estuve un buen tiempo pegada al sacaleches día y noche. Pero, tras ese primer bache, comenzamos un viaje INCREÍBLE…", comienza diciendo.

Un año y cuatro meses después venía al mundo el pequeño de la familia, Neo. Un bebé sano de cuatro kilos que, para su madre, supuso el inicio de la lactancia en tándem, algo que para Natalia era totalmente inédito. "En mi cabeza no había existido nunca pero que resultó ser una de las decisiones más acertadas y afortunadas que pude tomar", relata.

"No ha sido un camino de rosas, como no lo es la maternidad ni la vida"

A pesar de algún que otro contratiempo en el camino, como ella misma explica, la también 'influencer' no desistió y continuó dándoles el pecho a ambos. "La lactancia no siempre ha sido un camino de rosas, como no lo es la maternidad, ni la vida, en general. Pero ha merecido la pena CADA segundo, como lo merece cada segundo de la vida… Creo, de corazón, que las personas no somos “lo que nos pasa” sino “lo que hacemos con lo que nos pasa”. Y la lactancia me ha enseñado tanto y me ha dado tanto", reconoce. Lo hace muy emocionada y con "lágrimas mientras escribo esto".

Muy asidua a la hora de publicar su día a día en redes, Natalia ha querido dar un paso más difundiendo esta faceta tan personal e íntima de su maternidad. Un gesto valiente que han aplaudido mamás tan famosas como Hiba Abouk o Ona Carbonell. Y es que, cada vez son más las mujeres que se animan a compartir los retos de la maternidad sin dobleces, lo bueno y la dura realidad. Recientemente, era Cristina Pedroche la que relataba lo complicado que le estaba resultando la lactancia de su pequeña Laia.