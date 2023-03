Lo que están intentando hacer es un fraude”. Así de rotunda se muestra la cantante Natalia Jiménez (41), quien fue solista de la mítica banda 'La Quinta Estación', hablando de dos de sus excompañeros, Pablo Domínguez y Sven Martin. ¿La razón? Ellos están al frente de un nuevo proyecto, 'Cinco estaciones' que, con una nueva cantante, la argentina Karito Volpe, pretenden incluir en su repertorio temas de su antiguo grupo, alegando que ellos son los autores.

Una noticia que Natalia ha recibido primero con incredulidad y más tarde con enfado y rabia, algo que se nota cuando hablamos con ella por video-conferencia. Trata de mantener la calma, pero se emociona más de una vez durante la entrevista porque está dispuesta a luchar legalmente por lo que considera suyo. "Pienso llegar hasta el final", dice. Nos lo cuenta desde México, país al que emigró hace más de 20 años; aquí no encontraba un hueco en el mundo de la música y cruzó el charco persiguiendo su sueño. “Lo que yo más quería en la vida era cantar”, nos confiesa.

Allí triunfó con 'La Quinta Estación' y temas como 'El sol' no regresa o 'El mundo se equivoca' la convirtieron en todo un fenómeno, ganando varios Grammy. La banda se disolvió en 2010, pero para entonces Natalia Jiménez ya era una estrella, y siguió su carrera en solitario. Ha participado también como jurado en varios talent show, como distintas ediciones de' La Voz' en Estados Unidos México y Colombia y en España la hemos visto en 'El número Uno', en 'Operación Triunfo'... Ahora prepara nuevos proyectos, compagina su carrera con su faceta de madre, reivindica su pasado con 'La Quinta Estación' y nos da su versión de lo que está ocurriendo.

Natalia, ¿cómo habéis llegado a esta situación?

Lo que ha pasado realmente es que ellos (Pablo y Sven) se han publicitado como el regreso de 'La Quinta Estación' con una cantante diferente. A mí no me importa que alguien saque su grupo y que se promocione. Genial., hasta ahí todo bien. El problema es cuando usas el nombre de una marca registrada para darte promoción y vender fechas y anunciarte como algo que no es verdad. 'La Quinta Estación' no iba a regresar con 'Cinco estaciones' y no pueden usar el nombre porque yo soy la propietaria: en España con Ángel Reyero y sola en México y en Estados Unidos. No pueden usar ese nombre y el que tienen es demasiado parecido al nuestro. Intentan aprovechar-se y hacer un fraude plagiando a 'La Quinta Estación' a través de este grupo, usando canciones nuestras que continuamente tenemos que estar quitando con nuestra editorial y con nuestra discográfica de sus redes, porque ellos no tienen derecho a usarlas. Muchas de esas canciones las he escrito yo personalmente al 100% y otras al 50% con mi productor.