Albert Solà Jiménez, el hombre que aseguraba ser hijo del Rey Juan Carlos, ha fallecido de forma repentina este sábado en un bar de La Bisbal de l’Empordà (Girona). Aunque de momento se desconoce la causa de la muerte, todo apunta a que se trataría de una muerte súbita.

«El monarca», como le conocían los vecinos del municipio catalán, salió del restaurante en el que trabajaba y se dirigió al bar Pai i Trago, un local que solía frecuentar con amigos y compañeros del trabajo. Una vez allí, Albert Solà se desplomó de forma repentina y los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. «Pidió una copa de vino, la cogió y cuando iba para la mesa donde estaba su compañero, se desplomó», explica una mujer testigo de lo ocurrido a ‘El País’.

El hombre de 66 lleva años asegurando que era hijo ilegítimo del Rey Juan Carlos I. Durante años, ha mantenido una intensa lucha con los tribunales para demostrar su relación filial con el padre de Felipe VI. Una trágica noticia que llega tan solo unas horas después de ‘¿Quién es mi padre’?, el programa con el que Carlota Corredera ha regresado a televisión y en el que se iba a a abordar su caso.

Acudió a los tribunales para demostrar que Juan Carlos I era su padre

A lo largo de los últimos años, Albert Solà mantenía una lucha constante por demostrar su relación con el Rey Juan Carlos I. En diciembre de 2019, se hicieron públicos los resultados de ADN en los que existía una coincidencia del 99%. Se trata de unas pruebas que se realizaron en 2007 por orden del CNI, tal y como él mismo llegó a asegurar.

El Tribunal Supremo no aceptó su demanda en 2015 puesto que consideró que ocultaba datos y no llegó a presentar una prueba de ADN. No obstante, esto no le frenó y siguió su recorrido judicial insistiendo en que era el primogénito del Rey Juan Carlos. Albert Solà recurrió la decisión del Supremo al Constitucional, pero tampoco se aceptó su recurso de amparo. En 2021, el ‘New York Times’ se hizo eco de su historia y fue allí donde explicó que se sentía huérfana porque fue criado por unos campesinos en una isla del Mediterráneo y luego fue llevado a una mansión en Barcelona. Entonces, aseguró al diario que se enteró de su historia por los comentarios que escuchaba a su alrededor y por un agente secreto español que le ofreció reunir las pistas necesarias sobre sus orígenes.