Muere una fan de Taylor Swift en medio del concierto de la artista: "Estoy devastada"

Una fan de Taylor Swift fallecía durante el concierto de la artista en el Estádio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro, en Brasil, este pasado viernes, 17 de noviembre, en medio de la ola de calor que azotaba la zona. La interprete de 'All too well' reconocía que estaba completamente "destrozada" por el suceso y tomaba la decisión de posponer su segunda fecha en la ciudad como medida de precaución.

Ana Clara Benavides, de 23 años, fallecía durante el concierto de Taylor Swift. Según han revelado medios brasileños, se cree que sufrió un paro cardíaco durante la interpretación de la segunda canción de la artista. Fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal Salgado Filho, pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida. La región de Río de Janeiro, donde se celebraba la cita musical, estaba en alerta roja por temperaturas de 38 grados (con sensación térmica de 62). Seguidores de la cantante han informado que la seguridad prohibió introducir botellas de agua en el recital. Fue la propia interprete de 'All too well' tuvo que parar el concierto en varias ocasiones para pedir que se repartieran botellas de agua a los asistentes. También se ha informado que los bomberos tuvieron que atender a más de mil personas por desmayos y deshidrataciones.

La propia Taylor Swift se mostraba destrozada por la noticia del fallecimiento de su fan y escribía una carta abierta a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre los hechos. “No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con un corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi espectáculo. No puedo ni decir ni cuán devastada estoy. No voy a ser capaz de hablar de esto en el escenario porque estoy abrumada por el dolor incluso al intentar hablar de ello. Quiero decir ahora que siento profundamente su pérdida, mi corazón está completamente roto y con su familia y amigos. Esta es la última cosa que quería que ocurriera cuando decidió llevar el tour a Brasil", escribe.

Taylor Swift cancela su segundo concierto en Río de Janeiro

Tras este trágico suceso y debido a las altas temperaturas, Taylor Swift tomaba la decisión de cancelar su segundo concierto en Río de Janeiro, previsto este sábado 18 de noviembre. "Escribo esto dentro de mi camerino en el estadio. La decisión de cancelar el show de esta noche se ha debido a las temperaturas extremas en la ciudad. La seguridad y el bienestar de mis fans, de los artistas en el escenario y de mi equipo tiene que estar, y siempre estará, en primer lugar", expresó la cantante. No obstante, la suspensión de esta cita musical ha traído consigo varias polémicas pues se tomó la decisión cuando ya habían entrado al recinto miles de personas. También se ha sabido que el Gobierno brasileño ha anunciado una investigación sobre la falta de agua en los conciertos y otros espectáculos públicos.