El motivo de peso por el que Paula Echevarría no acompañó a Miguel Torres en su importante cita en televisión

Miguel Torres vivió este 13 de enero uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. El exfutbolista iniciaba su carrera en solitario en televisión y lo hacía como participante de 'Bailando con las estrellas', la nueva apuesta de Telecinco. La pareja de Paula Echevarría se estrenaba como bailarín, pero llamaba poderosamente la atención la ausencia de la actriz en su gran noche. Ahora sabemos qué estaba haciendo la influencer.

Algunos de los familiares de los participantes de 'Bailando con las estrellas' acudieron al plató para animarlo, pero entre ellos no se encontraba Paula Echevarría. El propio Miguel Torres explicaba que había acudido solo al programa y restaba importancia a que su pareja no estuviera con él en su gran día. Y no es para menos, la actriz tenía un plan alternativo que ya había preparado con antelación y no podía cancelar.

Paula Echevarría tuvo una quedada con sus amigos de siempre el sábado por la noche en un conocido restaurante de Madrid. Se trataba de un plan que se había organizado con tiempo puesto que se trataba de un plan para "Las pencas y el penco", su círculo de amigos íntimos, en donde aprovechaban para darse los regalos del amigo invisible que habían organizado. La propia actriz publicaba algunas imágenes después del programa de Miguel Torres y mostraba así lo bien que se lo estaba pasando. De la misma forma, unas horas después de su actuación, la influencer presumía del paso de su chico por el programa de Telecinco. "Bravo cariño", aseguraba.

Miguel Torres, muy ilusionado con su paso por 'Bailando con las estrellas'

Miguel Torres se lo pasó en grande en su debut en solitario en la televisión y aseguraba que está deseando evolucionar y retarse a sí mismo. Quiere disfrutar y aprender a bailar. "No sé si por la inconsciencia o por poner en funcionamiento mis límites, pero me sumo a este equipazo para aprender a bailar. Algo que no he hecho en mi vida y que como mínimo tengo claro que a peor no podré ir... Es un auténtico placer participar en 'Bailando con las estrellas'. Espero estar a la altura del pedazo de formato y sobre todo hacer que mi profe/compañera/bailarina pueda demostrar lo buena que es", llegó a decir poco después de conocerse que iba a participar en el programa de Telecinco.

En el primer programa, Miguel Torres se metía de lleno en el formato de Telecinco y deleitaba a todos desde la pista de baile con una canción de Ricky Martin. Obtuvo 26 puntos del jurado y eso pudo hacer que pudiera estar en el siguiente programa. Habrá que esperar al próximo sábado, 20 de enero, para saber si en esta ocasión Paula Echevarría si le anima desde el plató del espacio.