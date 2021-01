El presentador de televisión ha querido compartir una reflexión -que ha ido acompañada por un monumental enfado- dedicada íntegramente a los que se saltan las restricciones anti Covid que tratan de frenar al virus. Muchos rostros conocidos han apoyado la iniciativa de Jesús Vázquez.

Desde que se decretara el 14 de marzo de 2020 el Estado de Alarma en nuestro país por culpa de la crisis de coronavirus, nuestras vidas han dado un giro de 180 grados. Estamos sometidos desde entonces a un sinfín de medidas y restricciones que coartan nuestras libertades. Pero esto tiene una explicación. Y es que hay que bajar el número de contagios y fallecidos por Covid, y la única manera es reduciendo el contacto con familiares y amigos.

Hay un hartazgo generalizado en la sociedad española, que no termina de ver la luz al final del túnel en esta crisis que está a punto de cumplir un año. La mayoría de los españoles cumplimos con las restricciones que hay en cada comunidad, pero luego hay un reducido (pero sonado) grupo de personas que se dedican a saltarse las normas, poniendo en peligro a todos. A este gremio se ha dirigido Jesús Vázquez. El presentador de televisión no es muy dado a mostrar sus disgustos en las redes sociales, pero no puede más.

Jesús Vázquez ataca con dureza a los inconscientes

«A tod@s los que andáis por ahí saltándoos las normas y haciendo lo que os da la gana como si esto no fuera con vosotros, quiero deciros que estoy cansado y asqueado de veros haciendo el RIDÍCULO en vuestras fiestas, mientras otros luchan por salvar vidas o simplemente contribuyen a frenar el contagio cumpliendo las normas. Nosotros también estamos cansados de las restricciones, o qué os creéis que sólo sois vosotros? Que a los demás no nos gusta ir de fiesta? Pero aguantamos. Por responsabilidad. Por solidaridad. Por patriotismo. Cumplimos con nuestro deber ciudadano. Y sabéis qué? Que estamos hartos de veros poniendo en riesgo a todos y va siendo hora de empezar a decíroslo. De verdad no sois capaces de tener un mínimo de empatía con tanto dolor y sufrimiento? Entonces, quizá deberíais pensar en qué clase de personas os habéis convertido, si no podéis pasar unos meses sin satisfacer vuestras ansias egoístas de disfrutar de una ESTÚPIDA noche de fiesta para contribuir a salvar vidas», empieza diciendo muy enfadado Jesús Vázquez.

Jesús Vázquez, muy enfadado con los que se saltan las restricciones

Pero no conforme con su primera intervención, Jesús Vázquez ha seguido mostrando su enfado: «Es que no oís? No escucháis al personal sanitario que están arriesgando sus vidas por vosotros, cuando lanzan un grito desesperado de socorro, suplicando NUESTRA ayuda? Dónde os habéis dejado el corazón? En alguna fiesta? No se os quiebra el alma cada vez que nos dan los datos de compatriotas muertos? Más de cuatrocientos al día sólo durante la última semana, lo digo más alto, CUA! TRO! CIEN! TOS!. Para que os quede clarito. Casi tres mil vidas truncadas en una semana, tres mil familias rotas para siempre».

Ha querido compartir un mensaje que le llegó de una enfermera para concienciar a las personas que todavía no se creen la gravedad de este virus: «Escribía el otro día en redes una de esas enfermeras que se juegan la vida cada día, que si tanta necesidad tenéis de pasar una noche especial, llena de emociones fuertes, que os vayáis con ella a hacer una guardia en su UCI de COVID. Magnífica idea».

Pide que cambien su manera de ver las cosas: «Aún estáis a tiempo»

A pesar del cabreo, Jesús Vázquez anima a este reducido grupo a cambiar su forma de ver las cosas: «Aún estáis a tiempo de echar una mano para acabar cuanto antes con esto. No paséis a la historia como aquellos desgraciados, irresponsables, egoístas e indeseables que nos perjudicaron a todos por otra copa, otro bailecito, un ratito de fiesta más. No estamos para fiestas. Dejaos de gilipolleces y arrimad el hombro. Por favor, cumplamos las normas! 🙏😷❤️», dice rotundo.

La reflexión de Jesús Vázquez ha sido de lo más apoyada en las redes sociales. Pero no solo por parte de anónimos. Han sido muchos los rostros conocidos los que han aplaudido la iniciativa del presentador de hacer pública esta reflexión. Repasamos a todos los que han apoyado el enfado del presentador.