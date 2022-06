Miriam Pérez, más conocida como Miri, se convirtió hace unos días en la protagonista de su peor pesadilla. La concursante de ‘MasterChef’ sufrió un accidente de moto en Madrid y el conductor del coche con el que chocó se dio a la fuga, por lo que la policía ha iniciado una búsqueda para dar con él. Mientras tanto ella se recupera de las heridas y del impacto sufrido, siendo la propia chef la que ha dado las últimas noticias sobre su evolución. Además, ha mostrado cómo están sus heridas y que, pese a todo, está positiva. «Es el primer día que estoy bastante mejor. Dentro de todo estoy bien, ha sido muy duro y he estado mucho peor. Ahora estoy mucho mejor de ánimo, sigo hinchada, se me ha roto la nariz y tengo moratones. Tengo puntos por aquí y tengo un cristo aquí (señalándose la boca). Tengo los ánimos arriba y sé que tengo el apoyo de un montón de gente«, cuenta Miri.

Las secuelas físicas son evidentes, pero Miri confía en que pronto pueda olvidarse de todas ellas. No ha sido fácil ponerse delante de la pantalla y mostrar cómo está, sin embargo, poco a poco está consiguiendo normalizarlo y hablar sin reparo públicamente. «No puedo reírme porque me tiran los puntos, pero estoy bien dentro de todo. Podría haber sido mucho peor. Os iré contando poco poco, sigo en shock. Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos. Al principio sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mí misma porque en el fondo soy consciente de que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor», cuenta.

La joven de 29 años sintió mucho dolor tras la caída y sentía que ciertas partes de su cuerpo y su rostro estaban «en carne viva», por lo que estaba profundamente preocupada. Los dolores siguen presentes y después de todo le queda un lema vital: hay que aprovechar la vida porque todo puede cambiar en un milisegundo. «Cuando me abrazan me emociono porque pienso en la suerte que tengo. Sigo con el susto y no os voy a engañar, con mil altibajos y dolores cada día, pero poco a poco estoy mejor», ha explicado. No esconder esta nueva versión y sentirse apoyada en sus redes le ayuda a gritar al mundo que sigue al pie del cañón. «No tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más en las malas», añade.

La joven ha vivido los peores de su vida, pero se siente afortunada de toda la gente que la rodea y que, a su vez, ha estado tremendamente pendiente de ella.

