El día 19 de abril pasé por quirófano. No conté nada y lo mantuve en secreto ya que no estaba segura de explicarlo, casi nadie lo hace y realmente no tendría porque hacerlo ya que al ser un retoque pequeño, podría pasar por natural. Me daba miedo el rechazo pero me grabé por si algún día cambiaba de opinión. Hoy he cambiado ya que creo que si muestro casi todo de mi vida a quienes me seguís, os merecéis que también cuente mis complejos. Con este vídeo quiero demostrar tan solo una cosa y es que TODOS Y TODAS, tenemos nuestros complejos. Ni mucho menos, pasar por quirófano es mi recomendación para nadie, simplemente demostrar que completamente TODOS, somos exactamente IGUALES. Tenéis el vídeo completo en el link de mi BIO. #operacion #aumentodemamas #aumentopecho #cirugia #estetica #plastica #quirofano ¡Gracias @imclinic y a todo su equipo! Tengo los vídeos del post operatorio y en cuanto pueda editarlos, lo colgaré para que podáis ver como transcurrió todo después. Gracias también @sxsproducciones por ayudarme a editar el vídeo. 😘