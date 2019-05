10 Algunas ausencias

Pese a que todo parecía felicidad absoluta, lo cierto es que en el cumpleaños de Mila Ximénez ha habido grandes ausencias. Su hija Alba y sus nietos, que no viven en España, no han podido acudir a la cita. Lo que no quita para que durante la tarde de este martes, el programa ‘Sálavame’ le pusiera unas imágenes donde los pequeños felicitaban el cumpleaños a su abuela. Un momento muy emotivo en el que Mila no pudo contener las lágrimas.