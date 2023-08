Miki Nadal desmiente el rumor sobre la hija de Cristina Pedroche

Miki Nadal ha salido al paso de los recientes rumores que circulaban sobre su supuesto rol como padrino de la hija de Cristina Pedroche. Con claridad y sin rodeos, Nadal ha dejado claro que de ese tema no sabe nada. "A mí no me han dicho nada. Esto no es un favor, yo te dejo mi apartamento y tú el tuyo. Vamos a seguir siendo amigos igual". Respecto al nacimiento de sus hijas, Miki ha compartido un dato curioso: "se llevan exactamente 9 meses, la mía el 14 de octubre y la suya el 14 de julio. Nueve meses exactos, el día que nació mi hija ella se animó a tener la suya".

A pesar de su buena disposición para aclarar ciertos temas, Nadal decidió no profundizar en cuestiones delicadas de la actualidad, como el caso de Luis Rubiales: "yo estaba muy bien con el campeonato del mundo de las chicas, es lo importante. Bueno, están con este tema no es la cosa más grave del mundo, no es una inundación ni el volcán de la Palma, pero es un tema a tener en cuenta, bueno, está en la actualidad, hay que tratarlo. También, que los que opinen, que opinen. Ya está". Asimismo, evitó dar detalles sobre más temas de actualidad: "ya te digo que no he estado muy atento a las noticias en todo el verano, he intentado desconectar". ¡Dale al Play para ver el vídeo!

Europa Press

No sabe nada del caso Daniel Sancho

Miki también se mostró prudente a la hora de dar su juicio de valor sobre lo que está sucediendo en Tailandia con el hijo de Rodolfo Sancho. "Me he enterado de que el tema es serio. Pero yo que sé, no tengo ni idea de los pormenores, ni de cómo ha pasado ni casi ni dónde".

En cuanto a sus planes personales, Miki compartió con nostalgia: "Se me están acabando las vacaciones, me he pegado dos meses, pero el lunes engancho en Zapeando", y sobre su tiempo con su hija añadió: "Disfrutando de la pequeña, los baños en la playa, los primeros pasos y todas estas cosas, muy divertido".