Tras el juicio del pasado lunes donde Miguel Bosé y Nacho Palau se vieron las caras por la custodia y filiación de sus cuatro hijos, se conoce qué quiere el artista

El pasado lunes, Miguel Bosé y Nacho Palau se vieron las caras en un tenso encuentro. Este tuvo lugar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, espacio en el que se ha celebrado el juicio por la custodia de sus cuatro hijos así como su filiación. La pareja tuvo cuatro hijos, todos mediante vientre de alquiler: Diego y Tadeo, que llevan el ADN del artista, e Ivo y Telmo, que son biológicos de Palau. Por un lado, Palau reclama que los cuatro sean considerados «como hermanos» después de que hayan crecido juntos y lleven ocho años juntos.

Lo que declaró Miguel Bosé en el juicio con Nacho Palau

Tal y como adelanta ‘El País’, Miguel Bosé se negó a reconocer que los niños sean de los dos padres y por consiguiente hermanos con los mismos derechos, que es lo que en un principio pedía Nacho Palau en su demanda. A pesar de que el artista sí que estaría de acuerdo en que lo cuatros niños vivan juntos con él, no lo estaría en la declaración de filiación. Esto supondría un punto desigual tanto para los hijos, de modo que Ivo y Telmo no tendrían los mismos derechos legales que Diego y Tadeo. También para los padres, en especial para Palau. Y es que Nacho no tendría ningún derecho ni podría tomar ninguna decisión sobre el modo de vida de sus hijos, ya que él no sería legalmente padre de dos de ellos. “En el fondo, de lo que se trata es de no estar sometido a nadie ni tener que contar con Nacho en nada que tenga que ver con los hijos”, aseguran fuentes cercanas al artista al mencionado periódico.

La idea del artista es no tener ninguna dependencia de las decisiones de Nacho Palau, de manera que no tendría que verse obligado a mantener ninguna clase de contacto con el escultor valenciano. Estas declaraciones cobrarían mucho sentido después de que Miguel Bosé hace un tiempo, incluso antes de que se llegara a conocer que era padre, asegurase que no quería tener hijos en pareja para no tener que afrontar las consecuencias en el caso de una posible separación. Algo que finalmente ha ocurrido tras más de 26 años de relación entre Bosé y Palau.

Nacho Palau habló tras verse las caras con el artista

El pasado lunes, a la salida de los juzgado Nacho Palau se paró a explicar que su intención es que «los hermanos estén juntos y si es más cerquita, mejor» y dejar claro que los dos pares de mellizos son hermanos, a pesar de no tener el mismo apellido, Nacho ha incidido en que él no busca ninguna pensión compensatoria. «Yo no quiero nada. Si yo tengo una ayuda para los enanos… yo puedo trabajar, no soy manco y de hecho estoy trabajando de cocinero en una fábrica de embutidos». No obstante, la gran pregunta era cómo había sido ver al que había sido su pareja desde hace más de 26 años dos años después de romper.