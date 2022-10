Ahora Luis Miguel, según se ha asegurado en México, bebe los vientos por Paloma Cuevas. De hecho, le habría pedido matrimonio hace unos días, una situación sobre la que incluso han preguntado a Victoriano Cuevas, padre de Paloma. «No me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella… Es ella quien lo tiene que decidir», ha dicho frente a las cámaras. Habla muy bien del artista, a quien tilda de «ser un señor», pero ¿se acabará convirtiendo en su yerno? Todavía ninguno de los protagonistas se ha pronunciado acerca de su decisión respecto a una boda en el futuro. Con muchas dudas sobre la mesa, todos los ojos se ponen ahora en Mercedes Villador, la ex del cantante mexicano y quien en alguna ocasión se ha enfrentado a la diseñadora.

La modelo de 42 años que tuvo una relación con Luis Miguel no ha dudado en cargar contra Paloma Cuevas, a quien se dirigió hace tan solo unos días porque «por fin se le había caído la careta». Todo sucedió cuando se descubrió un mensaje en redes sociales, el cual se atribuía a Paloma, pues en él aparecía su foto y su perfil oficial. En él se hacía referencia a Ana Soria, hablaba de Luis Miguel y, además, se dirigía a Mercedes Villador, con la que se demuestra que hay muy mal rollo. Escrito en tercera persona y como si se tratara de la cuenta de un fanático, se daban detalles inéditos sobre qué existe entre Luis Miguel y Paloma Cuevas tras meses de intensos rumores.

«Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti», decía el polémico mensaje. Poco después Mercedes Villador, ex del cantante, compartía la captura en su cuenta de Instagram: «Cuando la burra se equivoca y escribe desde su propia cuenta atacándome». Días más tarde Mercedes Villador volvió a dar su opinión en el universo 2.0, donde dejó claro que no se creía la versión de Paloma, quien aseguró que le habían suplantado la identidad. «Ó sea en conclusión con cuenta verificada. Puedo atacar y burlarme (como tercera persona) y después borro asustada. Total, después digo que me suplantaron y ya está. Cuéntenme otro chiste porque este me duele la barriga de tanto reírme. Vergüenza», dijo en stories. Están condenadas a no entenderse y todo apunta a que no llegarán a un punto en común, mucho menos con el artista de por medio.

Mercedes Villador es argentina, trabaja como modelo y nutricionista, siendo ella quien durante un tiempo ocupó el corazón de Luis Miguel. Este verano se reveló que su historia de amor terminó con una fuerte discusión, aunque poco antes se supo que Luis Miguel había comprado un anillo a la maniquí, ¿el mismo que ahora tendría Paloma Cuevas? Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta.