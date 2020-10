«Yo también te quiero, pero dame un poco de tiempo que cuando quieres eres muy pesada», ha respondido el presentador a los mensajes de la malagueña.

Desde que Jorge Javier Vázquez destapara públicamente su enfado con María Teresa Campos, muchas han sido las acusaciones que el presentador ha dedicado a la veterana periodista. Desde el plató de ‘Sálvame’, el de Badalona se ha despachado a gusto y ha dicho todo lo que siente tras la entrevista más tensa y extraña de la malagueña, que tuvo lugar hace una semana en ‘Sábado Deluxe’. En ella, la andaluza atacaba con dureza al de Badalona, al que calificaba de «gamberro», «mentiroso», «asqueroso», «gilipollas» y «tonto», entre otras lindezas.

Su actitud provocó el enfado y la decepción de Jorge Javier, que públicamente ha analizado el porqué de la acritud de su amiga y colega. Cree que a María Teresa le toca asumir esta etapa de su vida con otra actitud. «La gran asignatura pendiente de María Teresa es no prepararse para el adiós», ha confesado esta semana. También ha admitido que 20 años de amistad no se borran de un día para otro, y que no descarta una reconciliación. Pero aún necesita tiempo. «Evidentemente no voy a dejar de querer a María Teresa de un día para otro. Eso es una tontería. ¿Te crees que después de 20 años se va a acabar una historia? Pues claro que no. La semana pasada fumaba en pipa y que decía que no quería a volver a hablar con ella en ningún momento. Y estoy convencido que nos vamos a volver a hablar. No sé cuándo porque yo tampoco soy de los de ‘hablamos y aquí no ha pasado nada’. Pero yo no soy así. Necesito mi tiempo y entiendo que ella necesitará el suyo», ha explicado.

«Campos y yo hemos intercambiado mensajes»

Pero ese tiempo que ambos necesitan para dejar reposar las cosas podría ser más breve de lo que ambos imaginaban. Porque María Teresa Campos ya ha dado un importante paso para acercarse a su amigo. Ha dado su brazo a torcer y, sin rencores, le ha mandado un mensaje a Jorge Javier en son de paz. «Campos y yo nos hemos intercambiado mensajes y creo que hoy es justo compartirlos con la audiencia», ha anunciado el presentador. «Telefónicamente no hemos hablado», aclaraba.

Jorge Javier revelaba el contenido del mensaje de WhatsApp que le había enviado la malagueña. «Teresa me ha mandado un mensaje en el que me dice: ‘Monstruo de las galletas, te quiero». Este le respondía con unas sinceras palabras: «También te quiero mucho, pero dame un poco de tiempo que cuando quieres eres muy pesada. Y cuando no quieres, también”.

El presentador ha contado que su amiga ha intentado llamarle, pero él le decía que iba a hacer deporte. Ella insistía en su llamada y Jorge le respondía con un audio que ha compartido con la audiencia de ‘Sálvame’ en directo: “¡Te recuerdo que estamos peleados!”.

María Teresa, a Jorge Javier: «Haz deporte y se te aclararán las ideas»