Una espectacular Rocío Flores protagoniza la portada del último número de la revista SEMANA. La joven ha posado en bikini luciendo por primera vez su nueva silueta. La última en reaccionar ha sido Raquel Mosquera quien le ha enviado un precioso mensaje. Primero ha querido compartir en redes la publicación, luego ha resaltado «lo espectacular, guapísima y preciosa que está». Además, ha querido hacer hincapié en que su belleza también es interior.

«Los abuelos Pedro Carrasco y Rocío Jurado estarían muy orgullosos de ti, y lo están seguro desde donde estén», le ha dicho. Añade que ella también se siente orgullosa de Rocío Flores como «tod@s los que te queremos, valoramos y apreciamos». La hija mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha mostrado agradecida por estas cálidas palabras: «Ohhh me muero. Gracias de corazón», le ha dicho. Raquel Mosquera volvía a escribirle y le recordaba que era una persona que valía mucho. «Tienes nobleza y bondad como tenía tu abuelo Pedro. Tú siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Te quiero», ha concluido.

Raquel Mosquera apoya a Rocío Flores

Nuevamente, la peluquera ha alzado su voz para apoyar de forma incondicional a la nieta de su difunto marido. Mientras continúa siendo muy crítica con la madre de la joven, Rocío Carrasco, a raíz de las declaraciones que está realizando en la segunda entrega de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’. Durante una de sus últimas intervenciones fue demoledora con ella. «Vivo de mi profesión, nadie me ha mantenido. Su padre le decía a Rocío que montase una tienda si no quería estudiar. Ella siempre depende de alguien, dependía de Antonio David y ahora del segundo marido». Además, dijo que hablaba sin temor alguno. “No te tengo miedo, no tengo poderío ni amigos, pero la verdad tiene un único camino y yo sé que Pedro te quería mucho. Tú no le demostrarse el mismo cariño. Si quieres, denúnciame”.

Raquel Mosquera ha revelado distintos datos íntimos como que Rocío Jurado quiso volver con su exmarido. «La verdad solo tiene un camino», afirmó tajante. Indicó que durante sus dos años de noviazgo con el exboxeador, ‘la más grande’ intentó volver con él en dos ocasiones distintas. Por su parte, Rocío Carrasco ha dicho de la peluquera que no tiene «vergüenza» ni «escrúpulos». «Ella no tiene que inventarse cosas de gente que está fallecida», ha dicho en su último episodio. Las versiones entre una y otra se contradicen, mientras Raquel Mosquera señala que hubo una importante discusión entre padre e hija que dinamitó la relación, Rocío Carrasco niega esto último. «Mi padre se fue haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe perfectamente. Y ella sabe por qué”, ha contado la protagonista en el marco de su docu-serie.