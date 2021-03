En medio de su cuarentena obligatoria, la presentadora ha tenido tiempo para pensar y le ha dedicado un cariñoso y emotivo mensaje a su marido.

El pasado 11 de marzo, Anna Ferrer Padilla confirmaba que su madre, Paz Padilla, había dado positivo en coronavirus. La presentadora de ‘Sálvame’ se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en su casa de Madrid y está utilizando sus redes sociales para informar a sus seguidores acerca de cuál es su estado de salud. Entre videollamadas con su pequeña y divertidos vídeos publicados en su cuenta de Instagram, la actriz de ‘La que se avecina’ ha compartido un bonito mensaje dedicado a su marido, Antonio Juan Vidal.

Tras tres días de encierro, Paz Padilla se siente como «la niña de la mazmorra». La presentadora ha asegurado que se siente atacada al estar encerrado, aunque reconoce que forma parte de su obligación continuar guardando la cuarentena obligatoria. «Tercer día de encierro, como en los San Fermines. Estoy bien, aburrida… A veces lo pienso y no me lo creo, estoy todo el día dándole vueltas a dónde lo he cogido, no tengo ni idea. Con lo pesada que yo he sido», comenzaba a explicar en su parte diario sobre su estado de salud. Tras esto, la presentadora se sometía a varias pruebas para saber si había pedido el gusto y el olfato. “Temperatura tengo 36,8. Saturación 97 y ¡sí, tengo olfato todavía!”, explicaba.

En estos días de encierro, Paz Padilla también ha tenido tiempo para pensar y le ha dedicado un cariñoso y emotivo mensaje a su marido, quien falleció el pasado mes de julio tras una larga enfermedad. «Sé que me estás cuidando. Te quiero», aseveraba la de ‘Sálvame’ junto a una instantánea en la que podemos verla en los brazos del que fuera su alma gemela.

“Me encuentro muy bien. Estoy en casa y tengo un amigo, que se llama Rafael Guzmán, que es inmunólogo, y me va a meter un chute de vitaminas. Me ha dado una serie de recomendaciones y la verdad es que me encuentro bien”, explicó pocos minutos después de conocer que había dado positivo en Covid-19. De la misma forma, su hija también hace uso de sus redes sociales para explicar la evolución de su madre. “Estamos bien, estoy leyendo y muy contenta. Mi madre está bien, solo le duelen un poco las piernas”, contaba la joven.

Confinada en la planta inferior de su domicilio

Tras conocer su positivo, Paz Padilla se encerraba en la planta inferior de su vivienda para evitar así el contacto con el resto de personas que viven con ella. «Me han traído guantes, mascarillas… De aquí no salgo. Eso, como el que se va de excursión: el cargador, libros para leer, lo típico. Y, nada, esperemos que todo vaya bien, que sea leve, y os iré informando. Que estoy bien. Simplemente, soy mortal y estas cosas nos pasan. Y por mucho que yo me haya cuidado y protegido el virus está en el aire», aseveraba.