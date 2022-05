Kiko Hernández y Terelu Campos hicieron las paces hace unas semanas después de una larga temporada sin hablarse. La noticia fue muy bien recibida por la audiencia de ‘Sálvame’. Sin embargo, a alguien del entorno de la malagueña no le hizo tanta gracia este acercamiento. Alejandra Rubio dejó claro en el plató de ‘Viva la vida’ que no le gusta nada esa reconciliación y afirmó estar segura de que el colaborador iba a volver a hacer daño a su madre. A pesar de ello, respeta la decisión de su madre: «Kiko es alguien que ha dicho de todo de las Campos, y entiendo que mi madre se haya reconciliado con él para tener buen rollo en el plató». Ante estas declaraciones, la hija de María Teresa Campos ha confesado estar encantada con lo que dice la joven: «A mí me encanta porque es libre y yo quiero que sea libre, me guste o no me guste y aunque tropiece 500 veces. Yo soy su madre, pero eso no significa que yo le tenga que condicionar su pensamiento, como ella no puede condicionar el mío». También ha recordado que, por mucho que se hable de un ‘pensamiento único’ dentro de su familia, cada una de ellas es distinta y «estamos cada una cortadas con un patrón completamente diferente». Pero, ¿qué piensa Kiko Hernández de todo esto? El colaborador ha sido tajante y le ha enviado un mensaje a la benjamina del clan Campos. “Si hay algo que me gusta de este programa en el que llevo 13 años trabajando es que siempre me han dado libertad. Por el pinganillo me marcan… pero me dejan la libertad de hacer y decir lo que quiera. Simplemente, voy a demostrarle a tu hija que el tiempo va a quitarle la razón”, ha explicado este jueves. Kiko ha reconocido que se había equivocado en su enfrentamiento mediático con Terelu, pero también ha advertido de que no fue el único: «Nos hemos equivocado todos». Asimismo, ha dejado claro que no le cuesta nada pedir perdón y que así lo hizo porque cree que es lo que debía hacer. Gracias a esto, él y su compañera “vuelven a ser como antes”. Terelu Campos veta a Pipi Estrada en ‘Sálvame’

«Carmen Borrego me decía: ‘Terelu te quiere, no te pongas así’. Y yo le decía: ‘Déjame ya», continuaba Kiko Hernández. De este modo ha recordado que a pesar de llevar tiempo sin hablarse con Terelu, la posibilidad de reconciliarse estaba presente: «Ha habido mucho cariño y no queda resquemor».

La andaluza, por su parte, ha apuntado: «Mi hija dice que nunca ha escuchado a mi madre hablar mal de Kiko. Ella respeta mis decisiones y yo respeto las suyas. Yo le podía haber dicho: ‘Haz el favor, no digas nada’. Ya cometí el error de hacerlo y no quiero volver a cometerlo. No puedo escudarme en que vuelvo a hacerlo y pido perdón. No podemos entrar en una espiral de reproches».

Kiko y Terelu tienen una conversación pendiente

Tanto Kiko Hernández como Terelu coindicen en que tienen una conversación pendiente. «Le debemos esa conversación al público«, ha admitido Kiko. Su compañera le ha contestado con una broma: «¡Yo por eso cobro mucho!». No hay duda de que las rencillas entre ellos son parte del pasado. A día de hoy, reina la armonía entre ellos, por mucho que a Alejandra Rubio no esté del todo convencida.

