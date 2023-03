Matías Prats Jr. y una reportera de 'El programa de Ana Rosa' se darán el 'sí, quiero' este verano

Aunque en redes sociales Matías Prats y Claudia Collado no presumen de relación sentimental, llevan varios años juntos. Ahora han dado un paso al frente y se han comprometido, aunque no tardará mucho en llegar su enlace. Será este verano cuando pasen por altar y el lugar elegido para hacerlo será Cataluña, ciudad a la que a buen seguro viajarán muchos rostros conocidos de la televisión. Ambos están muy ilusionados, aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su 'sí, quiero'. Su idea no es hacer algo especialmente ostentoso, pero sí disfrutar de la gente que quieren en un lugar muy especial para la novia.

Mientras Matías Prats trabaja en informativos Telecinco hablando sobre deporte, Claudia Collado trabaja como reportera en 'El programa de Ana Rosa'. Tienen un trabajo estable que, además, les permite viajar por el mundo, de hecho, son varios los viajes que han hecho juntos. Hace poco estuvieron en Perú y, aunque no quisieron posar juntos, los mismos lugares y los mismos encuadres les delatan. Según ha revelado Hola están a punto de contraer matrimonio, un enlace tras el que quién sabe si se lanzarán a la paternidad. Hace no mucho el periodista se confesó sobre ello, dando a entender que en cualquier momento podían dar la sorpresa. "Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, puede que cualquier día le dé una sorpresa a don Matías y doña Maite", bromeó él.

Hace algún tiempo Matías posó para SEMANA, justo cuando se encontraba en plena mudanza. Se acababa de comprar una casa con la intención de formar una familia allí, una charla en la que ya nos contó que su corazón estaba ocupado. "No me gusta dar muchos detalles, pero estoy ocupado, ilusionado y con ganas de formar una familia. Porque siempre he tenido ganas de ser padre. Quería ser padre joven, pero me ha pillado la edad. Porque yo me imaginaba a los 30 años ya con dos hijos", explicó a esta revista. Así reveló hace solo unos meses cuáles eran sus planes, una hoja de ruta que está a punto de cumplirse y de la cual no puede estar más orgulloso.

¿Quién es Claudia Collado?

Ahora en 'El programa de Ana Rosa' trata todo tipo de asuntos, especialmente política, pero es una auténtica apasionada del deporte como su pareja. Tanto es así que ha trabajado en partidos de baloncesto como reportera, por ejemplo, en cadenas como Movistar Plus+ o La Sexta. Con casi 9.000 seguidores en su cuenta de Instagram, esta joven de 32 años es una chica muy discreta que siempre está pendiente de su móvil, amante de los perros y también muy familiar. Tiene amigas conocidas como Lucía Villalón, también periodista como ella, y quien, a buen seguro, estará presente en la boda de Claudia Collado y Matías Prats, ceremonia que está muy cerca de celebrarse.