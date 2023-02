Martina Fraysse, ex de Manuel Benítez, tras el reencuentro con Manuel Díaz: "Yo tengo la culpa de todo"

El pasado martes, 14 de febrero de 2023, Día de San Valentín, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Manuel Benítez 'El Cordobés' se vieron las caras por fin tras décadas de desencuentros. Después de 56 años distanciados y con una titánica guerra judicial de por medio, ambos toreros se fundieron en un abrazo, limaron asperezas y por fin se mostraron como lo que son padre e hijo. De ese esperadísimo encuentro, que tanto ha alegrado a los seres queridos del de Arganda del Rey, ha hablado ahora Martina Fraysse. La exmujer del veterano matador de toros se ha pronunciado sobre un acercamiento del que se siempre se ha dicho que ella era una firme opositora: "Yo tengo la culpa de todo".

Vídeo: Europa Press

"A mí me parece todo bien. Todo, todo. No voy a dar más explicaciones", ha arrancado diciendo cuando se le cuestiona por el que ha sido el tema de la semana en el mundo del corazón. Eso sí, cuando le preguntan si se alegra por la noticia, matiza: "Pues claro. Yo creo que era tiempo, lo que pasa es que finalmente le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí. Y eso era lo más importante porque se desplazaron mucha gente, autoridades y demás. Y creo que Manuel Benítez se merece todo lo que se le haga, ¿no? El encuentro muy bien, pero el protagonista era Manuel Benítez. Ya está".

Martina Fraysse estuvo casada con Manuel Benítez 'El Cordobés' se casaron en 1975 en Palma del Río y tuvieron cinco hijos: María Isabel, Manuel, Rafael, Martina y el torero Julio Benítez. Tras 52 años de matrimonio, se divorciaron en 2016. Durante todos esos años, Martina fue el pilar de la familia y recibió el apodo de La Pantera por sus profundos ojos verdes. Quizás lo de la Pantera le viniera también por la férrea defensa que hizo de sus hijos. Siempre se comentó que la supuesta paternidad de Manuel Díaz nunca fue tema de su agrado. Incluso se dijo que hizo todo lo posible para impedir que padre e hijo estuvieran juntos. Ahora, la francesa es capaz de reírse de los comentarios que durante décadas se han hecho de ella: "Claro, yo tengo la culpa de todo, gracias. La gente que piense lo que quiera. Yo estoy en mi sitio".

Martina Fraysse, nacida en Biarritz y en el seno de una familia burguesa y liberal, y muy lejos del universo taurino, ha mantenido un perfil bajo a lo largo de su vida. Sin embargo, sus esfuerzos por estar al margen de la crónica social no siempre han tenido éxito. Se dice que llevaba tan mal que Manuel Díaz reclamara la paternidad a Manuel Benítez que llegó a amenazarlo con el divorcio y con llevarse a sus hijos a Francia si reconocía ser el padre del diestro. En septiembre de 2016 la pareja se divorció y ella habló por primera vez del 'conflicto'.

"La gente que piense lo que quiera, a mí la gente no me da de comer ni de vivir", decía tras separarse de Manuel Benítez. D"Que digan lo que quieran. Yo no voy a dar explicaciones de mi vida. No las he dado nunca y no voy a empezar a darlas ahora. He vivido al margen de la prensa. He hecho una vida privada con un personaje público, pero ahora que hable él, que haga lo que quiera. Hemos llegado a una separación y ahora que lleve su vida como mejor le parezca".