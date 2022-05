¿Llamó Rocío Carrasco a Marta Riesco? Esta es la pregunta que muchos lectores se han hecho en los últimos días y es que las versiones de ambas son contradictorias. Fue este viernes cuando la reportera contó la llamada secreta que se había producido entre ellas, una conversación en la que, según la periodista, también estuvo el director de la revista ‘Lecturas’ y la cual se produjo el pasado 21 de abril. Aunque los otros dos protagonistas desmienten su versión, Marta Riesco asegura tener pruebas y ha sido este lunes cuando las ha mostrado en televisión. «Yo no soy ninguna mentirosa y lo puedo probar», comenzaba diciendo.

«Yo estaba en la redacción con Pepe del Real y con Sonia, mi jefa. De repente recibí un mensaje del director de la revista en el que me decía que quería hablar conmigo porque me iba a proponer algo que me podía interesar. Le digo que estoy en una reunión y cuando llama me pregunta si me pilla sola (…) Pensaba que me iban a proponer hacer una entrevista y mi sorpresa es que hay alguien que me quiere conocer y escucho que estando en altavoz es Rocío Carrasco la otra persona que está al otro lado del teléfono», ha explicado Marta Riesco sobre la polémica llamada en ‘El programa de Ana Rosa’. «Me dice que me van a hacer una propuesta que no voy a poder rechazar», aunque Marta declinó la propuesta.

Marta Riesco ha mostrado los mensajes que mantuvo con el director, whatsApp que para Marta eran una prueba más que evidente de que Rocío sí había estado presente en la llamada que mantuvo con él. Eso sí, en ellos en ningún momento se menciona a Rocío Carrasco. Quizás sea en los próximos días cuando Marta enseñe las cartas que se guarda bajo la manga y así se conozcan el resto de pruebas que ella posee.

Una propuesta para Marta Riesco

Luis Pliego ha hablado con Sandra Aladro, quien ha trasladado su versión de los hechos en la pequeña pantalla. «Estoy con Rocío Carrasco y he pensado que sería un buen momento para que os tomarais un café juntas», ha dicho sobre el mensaje que el director le envió a Marta el citado día. La joven mantiene que esta charla duró unos tres minutos y ha vuelto a repetir que efectivamente sí habló con Rocío: «Por supuesto que sí. Es por eso por lo que Luis Pliego me pone que ‘si me voy a sentir incómoda'». De hecho, Marta Riesco ha recordado cómo estaba nada más colgar el teléfono ese día, reacción que sí podría explicar que habló con Rocío Carrasco. «Estaba temblando y le dije no te vas a creer con quien acabo de hablar. Me dice mi jefa que si con Olga y le digo que no, que peor, que con Rocío Carrasco», insiste.

Marta sostiene que, aunque el primero en llamarla es Luis Pliego, Rocío Carrasco interviene durante la llamada telefónica. Supuestamente le propusieron una oferta laboral de índole musical, la cual estaría relacionada con la nueva trayectoria de Marta Riesco como cantante. Cabe recordar que el estreno de su single coincidió en el mismo mes con el concierto que Rociito organizó en recuerdo a su madre. Pliego reconoce la existencia de esa llamada, pero niega la intervención de Rocío Carrasco en ningún momento durante los minutos que hablaron.

Esta charla se habría producido justo cuando Marta Riesco había roto su relación sentimental con Antonio David Flores. Fue tras el plantón del malagueño a Marta durante su fiesta de cumpleaños cuando la comunicadora decidió romper con todo lo que le unía con su entonces pareja sentimental. Lo que jamás imaginó es que este punto y aparte entre ellos serviría para que, según su versión, Rocío Carrasco se pusiera en contacto con ella. Tal era la incredulidad que ese día invadió a Marta, que nada más finalizar su llamada con Luis Pliego, ella intentó ponerse en contacto con su ex, Antonio David. «Muy urgente», dijo en un mensaje a su ex, mensaje que continuó con un «muy, muy», lo que, sin duda, multiplicaba la prisa que tenía por hablar con él.

Días después de que Marta Riesco soltara este bombazo, volvía a plantear ante la audiencia una cuestión: ¿Cómo sabía ella que estaba Rocío Carrasco si no habló con ella como dicen? Fue Terelu la que este pasado fin de semana intentó arrojar luz sobre esta historia tras hablar con Rociito, quien ofrecía una versión que nada tenía que ver con la dada por Marta en un plató. «Se produce una llamada de ella a él por una circunstancia que yo no voy a exponer para hablar de algo que ha pasado. Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación. Él se levanta para hablar con esta persona (Marta). Yo creo que es más que evidente, que él se lo cuenta. Rocío ni habla ni escucha la conversación, está con el director de esta revista, en un restaurante, cuando recibe la llamada se levanta y habla a parte del lugar en el que están ellos», dijo la hija de María Teresa Campos en ‘Viva la vida’.

