Marta Riesco sigue haciéndose a su nueva situación personal y profesional. Han sido meses muy duros, en los que la periodista ha estado centrada en superar su ruptura amorosa con Antonio David Flores. Además, ha tenido que iniciar una nueva vida laboral, alejada de la televisión. Está siendo una etapa de oscuridad, pero asegura que llegará el momento en el que haya superado todas las adversidades. Y parece que ese momento está cerca. Ella misma lo asegura en un post que ha impactado mucho a sus seguidores.

"Quiero contaros algo porque os lo debo. Queda poco para el día que llevo esperando meses. El día en el que espero que se acabe una etapa de oscuridad y comience una etapa brillante para mí. Confío en que así será. Recordar está siendo muy duro. Durísimo", empieza diciendo Marta Riesco, segura de que se merece disfrutar de la vida sin ningún temor.

Marta Riesco considera que está más cerca de conseguir lo que lleva meses ansiando. Poco a poco va dando pasos, como el hecho de haber dejado las pastillas. Sin embargo, la periodista se da cuenta que todavía no está al 100%, porque las pesadillas siguen: "Hay episodios que aparté en lo más profundo de mi ser y ahora tengo que rescatar. Sé que es por un buen motivo, pero a veces me pesa. No puedo creer muchas de las cosas que viví. Tengo pesadillas sin parar y todas relacionadas con el mismo tema. Además, como sabéis, he dejado las pastillas de dormir y quiero volver a trabajar como periodista", reconoce ella. Pero la actitud es lo que cuenta y ella tiene de sobra: "Todo esto lo hago por amor a mi profesión y con la ilusión intacta de volver a ella. Os siento conmigo más que nunca. Gracias por estar ahí. Último esfuerzo, último acelerón. Allá vamos".

El comunicado de Marta Riesco contando la etapa de oscuridad que atraviesa

Han sido momentos difíles para Marta Riesco, cuya vida dio un giro de 180 grados cuando se enamoró de Antonio David Flores. Una etapa complicada durante la cual se convirtió en noticia de la noche a la mañana. Y eso le superó, tanto que llegó a plantearse el suicidio: "Pensé que si me tiro de la ventana de la terraza se acababa todo". Pero la periodista sigue adelante. Tanto es así que poco después de compartir este comunicado desvelaba todo lo que ha aprendido durante este tiempo: "He aprendido tanto los últimos meses... y hoy quería compartirlo con vosotros. Nadie (y leerlo bien) se muere de un mal de amores", asegura rotunda y convencida de que superará la ruptura en algún momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco ( @marta.riesco)

"Los amigos verdaderos permanecen. La lealtad a nosotros mismos es lo único que nos queda cuando hemos perdido todo. No somos ni tan malos como dicen los haters ni tan buenos como dicen los fans. El mejor momento de tu vida y el peor pueden ir de la mano. La familia es el único soporte seguro. Tu mente puede jugarte malas pasadas, no la escuches, se calmará cuando tú lo hagas. No hay oscuridad tan profunda como para que no merezca la pena vivir. Reinvéntate, grita, llora, conoce gente diferente, besa, quiérete, come las cosas más ricas del mundo, ponte buenorra, brinda , haz deporte…pero sobre todo VIVE porque nunca sabes si lo mejor de tu vida comienza justo ahora…💕", ha terminado diciendo. ¿Cuánto queda para verla de nuevo bien y plena?