Marta Riesco desvela que Antonio David Flores quiere volver con ella

La última etapa en la vida de Marta Riesco ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Los últimos meses ha sufrido importantes varapalos, entre ellos, su ruptura con Antonio David Flores y su despido de televisión. Ahora, la periodista sorprende reconociendo que su expareja quiere una segunda oportunidad.

La reportera, aunque no ha nombrado de forma explícita al malagueño, ha dado a entender que él desea retomar el romance. "Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno". Cabe recordar que su historia de amor saltó a la luz pública en enero de 2021 y fue muy sonada, además, se produjo después de la mediática separación del excolaborador de Olga Moreno, madre de su hija pequeña.

Marta Riesco habla alto y claro

Parece que la periodista tiene las ideas claras y en este momento no desea una reconciliación con su expareja. Así lo ha puesto en sus historias de Instagram: "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre". Y es que la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores fue dolorosa en medio de un tiempo convulso para ella. Además, según la reportera intervinieron terceras personas. Cuando confirmó la noticia añadió el siguiente zasca dirigido a Rocío Flores: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

No se trata de su primera ruptura con el excolaborador. Hace un año anunciaron que emprendían caminos separados, una noticia que coincidió con el cumpleaños de la periodista. Sin embargo, semanas después comunicó que había dado una segunda oportunidad al malagueño.

Es habitual que la periodista se sincere en redes sobre la etapa que atraviesa. "Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo", indicaba recientemente en alusión al fin de su romance.