Marta Riesco desvela cómo vivió su fulminante salida de la televisión

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Marta Riesco. La periodista ha tenido que lidiar con su inminente despido de Telecinco y su ruptura con Antonio David Flores. Dos varapalos por los que se ha refugiado en sus redes sociales y ha hecho de estas su principal vía de escape a la hora de conectar con sus seguidores y explicarles cómo se siente a medida que pasan los días. Algo a lo que también se suma su reciente colaboración con un medio de comunicación en el que está hablando largo y tendido sobre las incógnitas más destacadas de su vida.

Si bien era hace unas semanas cuando Marta Riesco hacía referencia al ataque de pánico que vivió dentro de las instalaciones de la cadena de Fuencarral, ha sido ahora cuando ha revelado cómo vivió el momento en el que tuvo que coger la baja laboral por ansiedad. Lo ha hecho en su columna para Iberoshow: “Por la noche, cuando dormían, me despertaba y cogía el teléfono del marido de mi madre para llamar a la persona de la que yo estaba enamorada. Él me había bloqueado y me había restringido las llamadas, así que buscaba cualquier otro teléfono para comunicarme con él. No me lo cogía”, indicaba la comunicadora, dejando entrever que esa ignorancia por parte del exguardia civil era mucho peor que el despido.

Entre tanto, Marta asegura que no dejaban de salir a la luz titulares que la situaban en un muy mal lugar y que hundían su autoestima con palabras como “amante” o “cazafamosos”, entre muchas otras: “Solo quería meterme en la cama y no salir de allí nunca más, sufría mucho por mi familia. Pensaba que mi pareja me iba a dejar. Conmigo se sobrepasaron todos los límites. En la era del feminismo fui señalada con la letra escarlata. Pero esta vez la vergüenza y la humillación pública iban hacia la persona acusada de ‘romper un idílico matrimonio’. A pesar de que yo era la mujer libre, soltera y con una carrera de cinco años en uno de los programas más importantes de la cadena”, ha escrito la influencer.

El resurgir de Marta Riesco

Sea como fuere, lo cierto es que a Riesco no le quedó más remedio que seguir adelante y refugiarse en sus seres queridos para superar dos complicados baches: “He tenido dos grandes pasiones en mi vida, el reporterismo y él. Y ahora que no tengo ninguna de las dos, no me veo tan mal. Y ojo, que si me llegan a decir hace unos meses que esto me iba a ocurrir, probablemente les habría contestado que prefería morirme, así de dramática soy, o al menos lo era… Porque, ¿sabéis qué?, no me morí y por alguna extraña razón, cuando lo perdí todo, empecé a sentirme más viva que nunca”, ha zanjado con mucha vitalidad y la mirada puesta en el futuro.