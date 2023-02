Marta López ha comentado en alguna ocasión que querer tener vida personal le ha impedido aceptar algunas ofertas de trabajo como modelo. Ella es consciente de ello, pero tiene claro que para ella lo primero siempre ha sido estar cerca de su pareja, Kiko Matamoros, y de toda su familia. Ahora ha querido compartir una reflexión sobre lo duro que ha sido y está siendo llevar a cabo en muchas ocasiones su profesión.

"En mi casa he optado por combinar mi trabajo como creadora de contenido con ser modelo "part time" y mi vida personal, porque lo más duro de ser modelo a tiempo completo es tener que viajar todo el rato, estar un mes o dos en cada país, lo cual es beneficioso porque haces más castings y se traduce en más trabajo, pero es muy difícil de compaginar con una vida personal estable y qué queréis que os diga, me siento afortunada de estar dando pasos, más o menos grandes, y de ser feliz con la vida personal que tengo al mismo tiempo", empieza diciendo sobre el lado negativo de su trabajo como modelo.

La modelo comparte una reflexión sobre su trabajo que hace pensar

Sabe que si hubiera tenido como prioridad su trabajo, hubiera sido diferente, pero no lo eligió: "A lo mejor si hubiera escogido mi trabajo hubiera llegado mucho más lejos (obviamente aún tengo tiempo y sé que voy a crecer mucho más laboralmente, y trabajo para ello) pero sí que con mi edad hay chicas que han llegado a mucho más a cambio de renunciar a su vida personal, y ya cuando son top models forman una familia. Yo he elegido el corazón siempre, pero mi trabajo me hace intensamente feliz y poder combinarlo como digo, es un privilegio. Así que la respuesta es: la poca estabilidad, incompatibilidad laboral y personal y soledad. Pero hay mil cosas más buenas que malas. Esta es mi experiencia obviamente y lo que veo desde mi punto de vista", continúa diciendo.

Para terminar, Marta López ha querido dejar claro que ha tenido que rechazar una vida fuera de España para estar al lado de Kiko Matamoros en Madrid: "He rechazado muchas ofertas de trabajo a largo plazo (como mudarme a Milán, a Miami o a Londres durante unos meses) porque me compensa tener la vida que tengo y tengo la suerte de que viajo para hacer un trabajo concreto (directo booking) y vuelvo a casa, así que... eso", ha terminado diciendo para dejar claro que su prioridad ha sido siempre su pareja y su vida fuera de las pasarelas.

Está feliz por la mujer en la que se ha convertido

Tener claro qué hacer en casa momento la ha convertido en la persona que es y el resultado le gusta mucho. "He crecido y he madurado, he aprendido, me he caído, me he levantado, me he conocido... Eso es precioso. Y no cambiaría ni una coma de mi vida hasta hoy, pero doy gracias por mi evolución como persona, sobre todo porque mi bienestar mental y mi confianza han aumentado gradualmente, lo cual hace unos años era impensable para mi. Relativizar es crecer y viceversa. Muchísimas gracias de verdad. Obviamente sigo aprendiendo y conociéndome y espero que todo vaya igual o mejor".