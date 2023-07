Marta López acaba de volver de sus vacaciones en Benidorm, donde ha pasado unos días con sus hijos. Lo que debería haber sido un momento de tranquilidad y desconexión, se vio interrumpido por un hecho deleznable del que fue víctima sin comerlo ni beberlo. Sucedió en el parking de un supermercado de la ciudad costera. El agresor en cuestión, impresentable y fuera de sí, empezó a increparle duramente cuando la reconoció. Fue el hijo de la ex colaboradora de 'Sálvame' quien grabó en vídeo con toda la secuencia.

Marta López, denuncia los hechos en su programa

Marta se ha incorporado este viernes a su trabajo, en el plató del 'Fresh', del programa 'Ya es mediodía' donde colabora. A la resaca posvacacional lógica que nos invade a todos después de las vacaciones, se une el tener que rememorar el episodio impresentable que ha vivido durante su estancia en Benidorm.

'Ya es mediodía' emitía el vídeo en directo, con la ex concursante de Gran Hermano comentando lo que ahí se visionaba. Según ha contado, se disponía a bajar la rampa del parking del supermercado con su vehículo cuando otro le ha cortado el paso. Iba acompañada de sus dos hijos y unos amigos de estos, todos menores.

Sin perder la calma ante tanto improperio

"Eres una hija de ****, una maleducada y una sin vergüenza", se ha podido escuchar decir al hombre al tiempo que Marta López le pedía educadamente que no le faltara el respeto. Desoyendo sus peticiones, muy educadas, por cierto, teniendo en cuenta el momento tan tenso que estaba experimentando, el señor del coche ha continuado con su sarta de insultos, algunos con claros tintes machistas. "Quitaros de aquí que los de la tele tenéis el sida y me vais a pegar algo; las mujeres no sabéis conducir".

La colaboradora ha explicado que su principal preocupación en ese momento eran sus hijos. "Fíjate si se asustaron, que el mayor se bajó del coche y lo grabó, porque es que tenían miedo; el pequeño no paraba de llorar", ha concluido. Marta no ha mencionado nada sobre en qué quedo todo aquello o si se plantea interponer una denuncia contra el hombre.