El pasado miércoles, Antonio David Flores confirmaba su relación con Marta Riesco a través de su canal de YouTube. Una nueva polémica a la que hacía frente Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ a lágrima viva y provocaba que Olga Moreno interviniera en directo asegurando que no sabía nada acerca de este noviazgo. Este sábado, el excolaborador de ‘Sálvame’ reaparecía en público y admitía que tenía derecho a volver a ser feliz. Ante estas declaraciones, en medio de la celebración de su cumpleaños, Marta López salía en defensa de su amiga y no dudaba en criticar las palabras del padre de Rocío Flores.

Este sábado, Marta López ha celebrado su cumpleaños en un conocido local de la capital española. Una celebración marcada por la pandemia y la polémica suscitada por Antonio David Flores. A la salida del restaurante en el que tuvo lugar la velada, la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostraba apenada por no haber podido compartir la jornada con la ganadora de ‘Supervivientes’ y no ha dudado en romper una lanza a favor de su amiga. En concreto, la tertuliana defiende que creyó a su marido hasta el último momento y reconoce que ella también se enteró de la relación de Antonio David Flores y la reportera de Telecinco a través de la televisión.

La exgran hermana insiste en que había rumores sobre un posible romance entre ambos detrás de bambalinas, aunque confiesa que de un tiempo a esta parte cesaron. La cumpleañera tiene claro que una relación entre dos personas no puede surgir de la noche a la mañana y más aún cuando Marta Riesco ha reconocido que está enamorada. De la misma forma, la colaboradora de ‘Sálvame’ no entiende las últimas palabras que le ha dedicado Antonio David Flores a Olga Moreno y considera que este debería tener más respeto hacía la madre de Lola, su hija pequeña. Vea el vídeo para conocer de primera mano lo que opina Marta López sobre la polémica suscitada en los últimos días y cómo da la cara por la empresaria sevillana.

Antonio David y su derecho a rehacer su vida

Este sábado, en plena tormenta mediática, Antonio David Flores reaparecía públicamente y hablaba del momento por el que estaba pasando, así como de su actual relación con Olga Moreno. El malagueño afirma que está todo bien, ambos están intentando mantener una relación cordial e insiste en que vana seguir siendo una familia. El padre de Rocío Flores ha hablado de su nueva relación con la reportera negando que tenga pensado protagonizar una próxima portada de revista. «No voy a hacer ninguna exclusiva. No voy a comercializar con esto». El ex Guardia Civil ha querido recalcar que las personas «tienen derecho a cambiar. Voy a mantenerme en esta línea. Me gustaría que no se me cuestionara». Ha pedido respeto públicamente. «No voy a participar en la difamación. Ni que el siguiente paso sea que me enfrenten a mi familia».

Antonio David Flores ha subrayado que no quiere que otros le enfrenten a sus seres queridos. «El hecho de que quieran hacerlo me parece un gesto bastante ruin». También ha asegurado que ya habló en su momento del fin de su matrimonio con Olga Moreno. «Llevo tres meses separado. Creo que tengo derecho a rehacer mi vida. Intentar estar bien y ser feliz».