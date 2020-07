La modelo reapareció ante la prensa acompañada por primera vez de su nueva pareja. Un empresario que le ha devuelto la ilusión y con el que quiere tener un hijo

La nueva normalidad ha traído de vuelta los eventos y por consiguiente los encuentros en la alfombra roja con nuestros famosos de siempre, como es el caso de Marisa Jara, que tras meses sin aparecer en la escena pública, ha regresado deslumbrante y con muchas ganas de pasárselo bien. “Tenía muchísimas ganas de acudir a un evento, de arreglarme y ponerme guapa”, nos explicaba la modelo nada más llegar. SEMANA ha hablado con la ex de Manu Tenorio para saber cómo ha pasado el confinamiento y cómo se encuentra tras el cáncer de estómago que le detectaron hace dos años.

La modelo sevillana nos ha revelado que su confinamiento ha sido mucho mejor de lo que esperaba. “Me siento un poquito mal cuando me preguntan qué tal he pasado la cuarentena, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien”, nos explicaba entre risas Marisa. La cuarentena le ha servido a la empresaria para descansar y conocer un poquito más al nuevo amor de su vida, Miguel, un asesor inmobiliario. La pareja lleva poco más de medio año, pero ha sido el tiempo justo para revelarnos que ya es “su gran apoyo”. Y no es para menos, la joven acudió acompañada por él al ansiado evento, y en las distancias cortas se podía apreciar el buen momento que viven. Es más, en más de una ocasión pudimos observar a su nuevo pretendiente como miraba embelesado a su chica.

Jara y su novio hicieron acto de presencia en la premier de La Lista de los deseos, protagonizada por María León, Victoria Abril y Andrés Velencoso. Por primera vez desde que se conocieran, la pareja ha posado juntos sin problemas, demostrando así que lo suyo va para largo, y que tal y como ella ha confesado, les gustaría ser padres lo antes posible. La modelo, que acaba de cumplir 40 años, está en un momento dulce de su vida y es que además de haber lanzado una colección de complementos de su firma, Jade Jara, ha fichado por una agencia que la está moviendo a nivel internacional como modelo curvy.

Le detectaron un cáncer en 2018



En octubre de 2018 Marisa Jara tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, tras serle detectado un tumor cercano al colon en una revisión rutinaria para ser madre. Una operación complicada, en que los cirujanos tuvieron que quitarle parte del intestino grueso y el colon. Por suerte, y tras una ardua lucha de dos años, la empresaria consiguió el alta médica y así hablaba de su enfermedad para SEMANA. «El último control por mi cáncer de estómago salió bastante bien y hasta abril no tengo que volver a lo que yo llamo la ITV. Claro que me tengo que cuidar, ir a la oncóloga y vigilar la nutrición, pero me dieron el alta para intentar ser mamá”.

Durante el encuentro, nuestra revista quiso saber cómo se encontraba. “Sigo con mis controles. Voy muy bien, cada tres meses me van alargando la vida y estoy muy contenta”, nos explicaba visiblemente emocionada. Lo cierto es que Marisa no lo ha tenido fácil en los últimos años, pero parece que este confinamiento la ha ayudado a recuperar las energías que necesitaba y apostar por sus sueños, aunque a priori sean difíciles de conseguir. “Mi sueño es ser madre, sé que habiendo tenido un cáncer de útero, endometriosis y haber cumplido cuarenta años, no es fácil, pero tampoco imposible”, nos ha explicado la maniquí. Lo más importante de todo, es saber que Jara se encuentra con ganas de comerse el mundo y con la nueva oportunidad que cupido le ha ofrecido, estamos seguros de que alcanzará todas sus metas.