Marisa Jara ha confirmado que, por fin, está embarazada. Tras mucho tiempo persiguiendo este sueño ella y su pareja se convertirán en padres.

Marisa Jara ha anunciado en sus redes sociales la noticia que estaba deseando dar desde hace mucho tiempo. La modelo, por fin, está embarazada, un sueño que llevaba años persiguiendo, aunque sus problemas de salud se lo habían impedido. Ya luce barriguita y al ser una paciente de riesgo está cuidándose al máximo para que todo salga bien, por lo que está en continuo contacto con los médicos. La maniquí ha posado de perfil para que todos aprecien la curva que más alegría le produce en este momento tanto a ella como a su pareja y es que no ha sido fácil superar la primera etapa. Se sometió a un tratamiento de fertilidad que ha funcionado y ya se encuentra de tres meses de gestación, siendo esta su publicación más especial.

«Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que #voyasermamá. Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin, después de hablarlo mucho con mi psicóloga de @clínicasorigen, de acordarlo con mi ginecóloga, puedo contarlo; hoy por fin, porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo«, dice Marisa Jara en su última publicación. Una preciosa noticia tras la que ha recibido cientos de mensajes de enhorabuena entre los que destacan el de Paloma Cuevas, Almudena Navalón o Elena Tablada, quienes se alegran profundamente de que haya podido lograrlo.

La lucha ha sido ardua. En el mes de abril tuvo que enfrentarse a un nuevo problema en su útero, pues le habían detectado un mioma de 15 centímetros que estaba ocupando casi todo su útero. Este descubrimiento había derribado sus ilusiones, pero poco después volvió a las hormonas y recuperó su tratamiento. No perdió la esperanza y se rodeó de los mejores para que ella y su pareja pudieran ser padres. A pesar de haber superado una crisis sentimental que estuvo a punto de poner punto y final a su historia de amor, ambos capearon ese bache y se dieron una nueva oportunidad. No dejaron de batallar, no perdieron la sonrisa y eso ha ayudado a que ahora puedan gritar al mundo que próximamente serán padres de su primer hijo.

Llama la atención esta confirmación, ya que hace tan solo dos semanas Marisa Jara utilizó sus redes sociales para desmentir la información exclusiva que manejaba una revista. A pesar de que anunciaron que Marisa Jara estaba embarazada, ella sin ningún pudor lo desmintió en sus redes sociales. «No es verdad. No publiquéis noticias falsas», escribió muy enfadada. Solo 15 días después ha revelado que está embarazada de tres meses, lo que desvela que en ese momento sí se encontraba embarazada como se dijo.