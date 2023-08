No todo en la vida de Mario Casas ha sido de color de rosa. Pese a que pudiera parecer que el actor ha tenido una trayectoria fácil gracias a sus atributos físicos, lo cierto es que no siempre ha sido así. Eso es lo que él mismo ha demostrado en una de sus entrevistas para el podcast ‘Living Postureo’, en la que se ha sincerado al máximo frente a Victoria Martín sobre el tema de la belleza.

Vídeo: @livingpostureo Instagram

"Cuando tú naces guapa o guío, todo es maravilloso. La vida es increíble, ¿o no?", se preguntaba la presentadora. Algo a lo que Mario Casas ha respondido con una anécdota de lo más divertida: "No me sacaban a la calle, esto también es real", comenzaba indicando, dejando entrever que, cuando era un bebé, sus padres consideraban que no había nacido especialmente guapo: "Salí deformado. Mi madre siempre cuenta que estaba a punto de parir y estaban viendo una serie de época y ponían los últimos capítulos", revelaba.

En ese instante, la madre del ganador de un Premio Goya se puso de parto y tuvo ciertas complicaciones, lo que hizo que el bebé tuviera que nacer con fórceps. Es por ello que, según el propio protagonista indica, salió "muy deformado" y con la cabeza "apepinada", lo que le hacía parecerse al "monstruo de ‘Los Goonies’", comentaba con gesto alegre.

De estas malformaciones temporales no solo se dieron cuenta sus familiares más cercanos, sino también otros de segundo grado como sus tíos. Tanto es así, que uno de ellos admitió que les había "salido feo" cuando vio a Mario por primera vez. Una presión social que hizo que los padres del artista “estuvieron meses sin sacarle": "Empezaron a sacarme como a los dos o tres años", confesaba.

El lado más divertido (y mejor guardado) de Mario Casas

Ante esta historia, Victoria Martín no ha podido evitar reírse y colgar un fragmento de la charla en su cuenta de Instagram. Como no podía ser de otra manera, esta parte de la entrevista ha sido comentada por muchos de sus seguidores, que consideran que Casas tiene "traumas de gente guapa" con los que algunas personas no solo lidian por unos meses, sino toda una vida. Pero sea como fuere, si algo está claro es que el intérprete ha podido sacar a relucir frente a las cámaras su lado más divertido, y que éste no ha pasado inadvertido para nadie.