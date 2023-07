Mario Casas: “Me siento pletórico y más maduro”

Es uno de los hombres que más suspiros provocan entre el público. Hablamos de Mario Casas, que acaba de cumplir 37 años. El actor gallego viajó a la Ciudad Condal para estrenar la película de terror ‘Bird Box, Barcelona’, su nueva proyecto para Netflix, y se sentó con SEMANA para contarnos en qué momento vital se encuentra y cómo lleva acercarse a los 40.

Barcelona, es una ciudad muy especial para ti. Aquí rodaste la película con la que diste el salto al estrellato, 'Tres metros sobre el cielo'.

Sí, lo es. Por consecuencias y cosas de la vida, mis últimos proyectos los he rodado aquí. Yo creo que es una ciudad que me ha dado mucho, que el mundo entero conoce, preciosa para fotografiar y que espero que a la gente le guste lo nuevo que voy a estrenar aquí.

El público se ha vuelto loco cuando te ha visto aparecer en la alfombra roja ¿Se acostumbra uno a que griten su nombre?

No. Al menos en mi caso, uno no se termina de acostumbrar. Yo creo que es algo bonito y es algo que tampoco vives todos los días, solamente lo vives en momentos puntuales, en los estrenos, pero es de agradecer que la gente se vuelque con el trabajo de uno y te apoyen.

Llevas muchos años siendo una estrella. ¿Cómo digieres la fama?

Tampoco creo que sea algo que tenga que digerir, yo tengo mi camino, yo intento hacer mi trabajo, intento hacer las cosas bien, ser exigente, trabajar lo máximo posible… Si todo ese esfuerzo luego consigo trasladárselo al público y consigo que la gente se lo pase bien, pues bienvenido sea.

Hace un repaso de su vida a punto de cumplir 40 años

Acabas de cumplir 37 años.

Exactamente, hace unos días (se ríe).

¿Y cómo llevas el cumplir años?

Pues creo que es una buena edad. No sabría explicarte exactamente como me siento, pero el momento en el que estoy es bueno. Yo creo que me estoy haciendo más mayor y eso me hace ser más consciente de todo. Me siento pletórico y más maduro (se ríe). El balance hace que me sienta muy contento en todos los sentidos. La verdad es que no puedo quejarme

Eso quiere decir que por ahora no hay síntomas de ninguna crisis relacionada con la edad. Se acercan los cuarenta Mario…

De momento no (se ríe). Y si viene habrá que pelearla.

Me ha chivado un pajarito que tu familia te ha querido acompañar en este viaje.

Sí, he venido con una pequeña parte de mi familia. La otra parte se ha quedado en Madrid porque mi hermano (Óscar Casas), tenía el estreno de otra película y por eso justamente él no ha podido venir. Vengo acompañado por mi madre, mi otro hermano, el equipo, los actores y algunos amigos.

Tu hermano, Óscar, no para de cosechar éxitos.

Es verdad. Me siento muy orgulloso de él.

¿Si te lo propusieran harías una película sobre tu vida?

¿Sobre mi vida? No. Ya bastante tengo con mi película diaria, como para encima grabar una. No es necesario y no me interesa.

Tu última publicación en redes sociales ha sido muy comentada por tu parecido a Lobezno ¿Es lguna pista sobre tu próximo proyecto?

Esa foto me la saqué recién salido de grabar y no me esperaba el revuelo que se formó alrededor (se ríe). Pero no, no es por eso.