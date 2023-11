El inventario completo de muebles de María Teresa Campos que se subastan: de consolas estilo Luis XV a mesillas por 350 euros

Un mes después de que Revista SEMANA revelara la decisión de Terelu Campos y Carmen Borrego de vaciar la casa de María Teresa Campos tras su muerte, ha podido saberse qué harán con todos los bienes inmuebles con los que contaba. Las hijas de la emblemática presentadora se han decantado por sacar a subasta los muebles y antigüedades que en su día pertenecieron a su madre. Aunque la puja no será hasta los próximos 29 y 30 de noviembre, a partir de mañana todos los enseres estarán expuestos durante doce días en pleno barrio de Salamanca para que todo aquel que lo desee pueda observarlos de cerca. No obstante, también existe una alternativa para personas que no pueden viajar al corazón de la capital, ya que hay un catálogo a través del que pueden verse las adquisiciones a la venta de la periodista.

La popular sala de subastas Abalarte ha sido la encargada de sacar a relucir todos los detalles de esta venta pública para todos los interesados. En un documento que los dueños han emitido aparecen reflejados algunos de los muebles más preciados de María Teresa Campos, ya que otros se los han quedado sus hijas. Una serie de enseres que no están al alcance de cualquier bolsillo, ya que sus precios rondan entre los 300 y los 1.000 euros y se espera que vayan in crescendo a medida que las personas que lo deseen pujen por ellos.

Los enseres a la venta de María Teresa Campos, al descubierto

Uno de ellos es el enorme cuadro de Cariátide con cesto de flores. Un óleo sobre lienzo con medidas de 195 x 97 centímetros y un precio de salida de 950 euros que el comprador tendrá que abonar si no aumenta a medida que vayan siendo más las personas interesadas en él.

Otro de los elementos en venta es una de las estanterías que adornaba una de las salas de la gran casa de Las Rozas en su piso alquilado en Aravaca. Se trata de un dumb waiter estilo victoriano en madera de caoba con medidas de 160,5 cm x 43 cm x 121 cm. Su precio de salida es de nada más y nada menos que 450 euros, y durante años fue en este inmueble en el que María Teresa colocó sus cuadros familiares preferidos en vida.

Las Campos también han querido poner a la venta una consola estilo Luis XIV en madera dorada y tallada con tapa de mármol. Sus medidas son de 80 cm x 69 cm x 106 cm con un precio de salida de 600 euros. Sin duda alguna, una alternativa ideal para adornar un salón dotada de un gran significado no solo para la familia mediática, sino también a nivel histórico.

Un revolving bookcase estilo Regency en madera de caoba, con aplicaciones en bronce dorado de cabezas de león y patas de garra también estará disponible en esta puja. Las medidas son de 135 cm x 78 cm, y su precio de salida es de 600 euros. Un precio que va en sintonía con la calidad del artículo, ya que incluso tuvo que ser desmontado para ser trasladado por la empresa de mudanzas contratada por las hijas de la presentadora.

Por último, en lo que a los inmuebles de María Teresa Campos se refiere, hay a la venta una pareja de mesitas auxiliares en madera de caoba y latón dorado. Ambas cuentan con 63 cm x 47 cm x 67 cm y su precio de salida es de 350 euros.

Terelu y Carmen, obligadas a poner en una puja los bienes inmuebles de su madre

Con la puja de estas antigüedades se espera que la familia pueda poner fin a uno de los dramas que les ha perseguido desde la muerte de la matriarca del clan Campos. Pese a que a Terelu y a Carmen les hubiera gustado quedarse con todos los muebles que formaron parte de la vida de su madre, el espacio disponible en sus respectivos hogares era limitado para ello. Así lo han confirmado tanto Alejandra Rubio como Carmen Borrego en ‘Así es la vida’, por lo que han confiado de nuevo en subastas Abalarte tal y como hizo María Teresa en 2019.

En ese año, la comunicadora vendió su gran mansión en Molino de la Hoz para desplazarse hasta Aravaca y tener más cerca a sus hijas. Un momento en el que hizo uso de estas pujas para que quien quisiera pudiera dar un precio por algunos de sus enseres, como va a suceder en los próximos días.

