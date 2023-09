María Pombo, sobre su ruptura con Álvaro Morata: "Mi corazón se rompió"

María Pombo está viviendo un momento muy dulce. Tras superar un bache con su marido Pablo Castellano y dar la bienvenida a su segundo hijo y primera niña, Vega, a principios de verano, está centrada en sus múltiples compromisos laborales. No en vano, es una de las 'influencers' españolas con más seguidores en Instagram (supera por poco los 3,1 millones). Una plataforma que le reporta cuantiosos beneficios. Consciente de que todo lo que rodea su vida es objeto de curiosidad y escrutinio a partes iguales, la más pequeña de las hermanas Pombo se ha sincerado sobre unos de los episodios clave de su vida: su ruptura con el futbolista Álvaro Morata. Así ha hablado de ese complicado momento.

María Pombo habla sobre su primer gran amor, Álvaro Morata

La madrileña de 28 años ha concedido la que probablemente es una de sus entrevistas más sinceras desde que se convirtió en una estrella de las redes sociales. Lo ha hecho para el podcast 'Conversación sin filtro’ de Nude Project, donde ha desvelado detalles hasta ahora desconocidos de su vida.

María se ha referido a la ruptura con su expareja al tiempo que recordaba cómo ha sido su transición como 'influencer' a lo largo de todos estos años. "Yo creo que la gente ha crecido conmigo, mis seguidores han crecido conmigo, han visto mi evolución… Me han conocido desde que estaba con Álvaro. Lo dejé con él, mi corazón se rompió. Conocí a Pablo, seguí mi noviazgo, de repente me pidió matrimonio...", ha confesado.

"No me sentía valorada": las duras declaraciones de María sobre su ex

La también empresaria y el deportista pusieron fin a su noviazgo tras varios años juntos. A María Pombo le costó superar la ruptura, como reconoció a Bertín Osborne en un capítulo de 'Mi casa es la tuya'. "Yo no me sentía valorada, y me volví a España (vivía en ese momento en Italia junto a Álvaro Morata). Allí nos peleamos un montón. Hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos", sentenciaba.

Al poco tiempo, María iniciaba una relación con Pablo Castellano, con el que se casó en 2019 en una boda por todo lo alto. "Fue la primera persona que creyó en mí", le contó a Bertín. Llevan ocho años juntos y son padres de dos pequeños, Martín, quien llegó al mundo un año después del 'sí, quiero' de sus padres y Vega, de apenas dos meses de vida.