6 María Patiño ya está instalada en su nuevo hogar

Estas imágenes son las primeras de María Patiño saliendo de su nueva casa y en ellas se la ve muy feliz, caminando por el que ya es su nuevo barrio, en camiseta de manga corta, vaqueros y botas. Aquí tendrá como vecinos a Bibiana Fernández y a Máxim Huerta. Atrás quedan varios años en la zona de Diego León, ahora la presentadora está de enhorabuena por estrenar domicilio. ¿Qué más puede pedirle a este incipiente comienzo de primavera?

No sabemos si ella deseaba algo más pero si las malas noticias no llegan solas, las buenas no iban a ser menos. Al estreno de su ático se le une que va a tener que doblar horas de trabajo, si bien es cierto que le hubiese gustado que fuese en otra circunstancia ya que el motivo es la baja médica de Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus y ser operado de urgencia.