María del Monte no puede estar más feliz. Veintitrés años después de iniciar su relación sentimental con Inmaculada Casal, la artista ha dado un paso al frente y ha presentado públicamente a su novia. Han sido muchos los rostros conocidos que han aplaudido este momento, por lo que la hispalense no puede estar más pletórica. Contenta con su intervención durante el pregón en el Día del Orgullo Gay, María del Monte ha confesado cómo se siente un día después de esta presentación en sociedad. «Gracias a todos por ese derroche de cariño que recibo con los brazos abiertos. Quiero reiterar todo lo que he dicho», ha comenzado diciendo.

María del Monte e Inmaculada Casal vivieron este jueves 23 de junio un día inolvidable. Por fin, se sintieron libres y bailaron delante de miles de personas juntas, una imagen en la que ambas aparecen especialmente sonrientes. Estaban radiantes y querían que todo el mundo lo supiera. «Soy una persona que por encima de todo cree en el amor, nunca voy a creer en el odio. Voy a seguir defendiendo la libertad de amar, del ser humano, que todos somos personas, que cada uno tiene que hacer lo que quiera siempre y cuando no se ofenda a nadie», explica María del Monte. La artista y la periodista de Canal Sur han formado una familia de la que María del Monte se siente muy orgullosa: «Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca».

María del Monte, muy apoyada por sus amigos

Una vez más, María del Monte vuelve a repetir a sus seguidores que siempre defenderá «la libertad, el amor y el respeto» y, a buen seguro, se seguirá comportando como hasta ahora. Ella e Inmaculada acudían juntas a diferentes eventos, entre otros, al desfile de Christian Dior que se celebró hace unos días en Sevilla. Una cita muy concurrida y que, además, acaparó todas las miradas tanto en medios de comunicación como fuera de ellos. Anne Igartiburu o Toñi Moreno han apoyado públicamente a la cantante y al acto de valentía que acaba de tener delante de miles de personas. «Las cosas, amiga, llegan cuando tienen que llegar, y tú llegaste antes que nadie haciendo las cosas a tu manera. Solo me queda decirte que te quiero bien. Bonica siempre (…) Si no sabías lo que significas para los que en algún momento hemos rozado el instante a tu lado. Ahora compruebas, que como tú dices ‘lo bien hecho, bien está’. El mundo por montera y un golpe de tacón a la bata de cola con determinación, respeto, cariño y aplomo», dice la presentadora de televisión sobre su gran amiga, María del Monte.