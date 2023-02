Era uno de sus grandes deseos y tras mucho tiempo de espera, este pasado viernes María Edite ha presentado ante los medios de comunicación su ansiada biografía, ‘Bailando entre las sombras’ (editorial Celebre). Unas memorias autorizadas escritas junto a Víctor de la Vega y que han presentado en el restaurante “José Luis”, de la mano de Saúl Ortiz, que ejerció de presentador del acto. Fue justamente el periodista el encargado de recordar ante el público allí presente, entre los que se encontraba su hijo, Javier Sánchez Santos y personalidades del mundo de la televisión como Makoke o Teresa Bueyes, la larga lucha que ha mantenido la bailarina durante casi 30 años.

María Edite se emocionó durante la presentación de sus memorias

“Este libro recoge la historia de una mujer a la que conocí envuelta en lágrimas y despojada de esperanza, mientras quería mostrar una verdad. Eso sí, con un corazón muy fuerte, porque pese a todo ella lo es”, ha dicho Saúl. “María Edite no lo tuvo fácil, tampoco durante toda su historia con Julio Iglesias. Desde muy pequeña bailó entre las sombras y sorteó muchísimas dificultades que la hicieron caer y encontrarse frente a frente con la muerte hasta en tres ocasiones. Esta no es la historia de la mujer que se embarazó de Julio Iglesias, es la historia de una mujer paracaidista a la que lanzaron por un precipicio sin preguntarle si estaba preparada para esa experiencia”, ha explicado el periodista ante la emoción de María Edite.

Tras finalizar la presentación, SEMANA ha charlado con la madre de Javier Santos para conocer cómo se siente tras la publicación de su biografía, si perdonará alguna vez al cantante Julio Iglesias y si sus hijos han tenido la oportunidad de leer estas memorias. “Me he sentido muy arropada, tanto por la gente que ha venido, como por mis amigos, mis hijos y mis nietos. De verdad es fantástico. Quiero agradecer también a mi amigo Saúl y a toda la gente que ha venido. Me siento feliz”, ha dicho María Edite contenta por la afluencia de gente. Una biografía que, tal y como nos comenta la madre de Javier Santos, desea que pueda convertirse en una película.

Una gran luchadora

“Es un libro apasionante. Una historia de película, de la que espero salga una película como tal. Es un libro que engancha y es verdadero”. Edite ha recordado con amargura las épocas tan duras de acoso que tuvo que sufrir por parte de la opinión pública, tan solo por haberse convertido en madre con uno de los cantantes más importantes de nuestro país. “En esa época me trataron de puta solo por el mero hecho de tener un hijo. Y eso es muy duro para una madre, es muy duro para una mujer, es muy duro para un ser humano y todo eso lo he soportado por mi hijo. Ahora también lo puedo soportar porque sigo teniendo a mis dos hijos mayores y a mis nietos. Yo los apoyo y ellos me apoyan. Somos una piña”.