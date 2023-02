María Casado confiesa lo mal que se lo hicieron pasar de pequeña

María Casado no puede estar más feliz de la repercusión que está teniendo su programa, 'Las tres puertas', en La 2 de TVE. Este pasado miércoles recibía la visita de Omar Montes, que no dudó en hablar de los momentos complicados que pasó durante su infancia en el colegio al sufrir bullying. "Yo tenía todas las premisas para ser carne de cañón en el colegio. Era gordo, tenía las orejas de soplillo, tenía los pelos de moro, me decían moro. Conmigo se han metido por todos lados. Intentaba no llorar delante de los niños pero la procesión va por dentro y a los que les das el día es a tu familia", declaraba el cantante de éxito ante la presentadora de televisión.

“Ahora la cosa ha cambiado, porque cada vez que mi hijo tiene un problema, si su madre tiene que ir al colegio a liarla, la lía. Pero antiguamente las cosas eran de otra forma”, terminaba diciendo. Esta confesión llevaba a María Casado a contar que a ella le pasó lo mismo y que le llevó a sufrir mucho: "Yo era gordita también. ¿Sabes qué decía mi abuela? 'Esa niña es de hueso ancho'", ha recordado Casado. A lo que Montes soltó a modo de chascarrillo un: "Yo igual, yo decía que estaba rellenito de amor, que es básicamente lo que decía tu abuela para ti".

La presentadora de televisión reconoce que sufrió mucho durante su infancia

No ha querido añadir más detalles sobre cómo lo pasó en aquella época, pero lo cierto es que las palabras de Omar le han recordado esa etapa de su vida en la que no lo pasó especialmente bien. Ha explicado que ella en un momento dado se refugió en el deporte, algo que también hizo Omar. De hecho, el cantante de éxito asegura que el boxeo y la música le ayudaron no solo a superar esto, también a no elegir los malos caminos de la vida.

En 2017, María Casado reapareció con un cambio de imagen radical. Y fue gracias a la pasión que mostró por el CrossFit, un deporte que se ha puesto de moda y que muchas personas practican. Parece que canalizaba mejor los malos momentos en su profesión a través del deporte. A día de hoy continúa practicándolo, porque ya lo ha convertido en un estilo de vida.